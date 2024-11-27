16 bin 71 kişi izlemişti! Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası ceza yolda...

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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 23 Kasım günü oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında görevli olan federasyon temsilcisinin, hazırladığı rapor neticesinde sarı-kırmızılı kulübe ceza gelecek. PFDK'ya sevk edilen Kayserispor için, "Çirkin ve kötü tezahürat, Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Talimatlara aykırı hareket, ve Akreditasyon talimatına uyulmaması nedeniyle" rapor tutuldu. 4 farklı maddeden PFDK'ya sevk edilen Kayserispor'un cezası Perşembe günü belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe için de "Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" maddelerinden rapor tutuldu. Sarı-lacivertli kulüp de PFDK'ya sevk oldu.

16 BİN 71 KİŞİ İZLEDİ

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Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında tribünde 16 bin 71 biletli seyirci olduğu öğrenildi.

Bu sezon sahasında 6. lig maçına çıkan Kayserispor, en çok futbolseveri bir araya topladığı maçı oynadı. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan ve 8 golün atıldığı müsabakada 16 bin 71 biletli seyircinin olduğu öğrenildi.

Kayserispor, ligin 7. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 11 bin 26 seyirciyi tribüne çekebilmişti.