16-40'lık son periyot Stephen Curry ve arkadaşlarını üzdü! Golden State Warriors - Boston Celtics (0-1)

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NBA'de 2021 / 22 sezonu final serisi tarihe geçen bir maçla başladı. Golden State Warriors, son çeyreğe 12 sayılık farkla önde girdiği maçta Boston Celtics'e 108-120 yenilerek final serisine mağlubiyetle başladı.

Chase Center'da oynanan maçın ilk yarısındaki dengeli oyun skora da yansırken Celtics, soyunma odasına 56-54 üstün girdi.

TARİHE GEÇEN MAÇTA İLK YARIDA REKOR ÜÇLÜK

Golden State Warriors - Boston Celtics maçının ilk yarısında atılan toplam 20 üçlük, NBA Finaller tarihinin ilk yarısı için rekor olarak kayıtlara geçti.

Üçüncü periyotta ise ev sahibi takım ürettiği 38 sayıyla maçı koparma noktasına geldi. Sonrasında ise konuk ekibin tarihi geri dönüşü gerçekleşti.

SON ÇEYREK SKORU: 16-40

Son çeyrekte rakibine 40 sayı atan Celtics, Warriors'a yalnızca 16 sayı imkanı tanıdı. 24 sayılık fark, NBA Finalleri tarihinde herhangi bir çeyrekte atılan en büyük fark oldu.

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Boston Celtics maçı yüzde 51 (21/41) üçlük isabetiyle kapatarak çok önemli bir galibiyet elde etti ve saha avantajını ele geçirmiş oldu.

STEPHEN CURRY ŞOKTA! 34 SAYISI YETMEDİ...

Son periyotta 16 sayı atabilen Warriors'ta yenilginin şaşkınlığı yaşanıyor... Maçı 34 sayı, 5 asist ve 5 ribaunt ile tamamlayan Stephen Curry, yüzde 50 (7/14) üçlü isabetiyle oynamasına karşın yenilgiyi engelleyemedi.

Klay Thompson maçı 15 sayıyla tamamlarken Draymond Green çok kötü bir performansa imza attı. Green 2/12 saha isabetiyle maçı tamamladı ve gecenin en büyük hayal kırıklığı oldu.

CELTİCS'TE DENGELİ SKOR DAĞILIMI

Son periyotta olağanüstü bir işe imza atan Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, skor anlamında çok üretken olamasa da asistleriyle maça damga vurdu. Tatum 12 sayı-13 asistlik performansla maçı bitirdi. Jaylen Brown 24, Al Horford 26, Marcus Smart 18, Derrick White ise 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldular.

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ŞAMPİYON OLURSA REKOR TEK BAŞINA CELTICS'İN

Celtics, 14 yıl sonra ilk, tarihindeki 18. şampiyonluğunu kazanması halinde Los Angeles Lakers ile paylaştığı NBA rekorunu tek başına ele geçirecek.

Final serisinin ikinci maçı 6 Haziran Pazartesi günü bir kez daha Warriors'un evinde oynanacak.

MAÇ PROGRAMI



2. Maç: Golden State Warriors-Boston Celtics (6 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)

3. Maç: Boston Celtics-Golden State Warriors (9 Haziran Perşembe TSİ 04.00)

4. Maç: Boston Celtics-Golden State​​​​​​​ Warriors (11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00)

5. Maç (gerekirse): Golden State​​​​​​​ Warriors-Boston Celtics (14 Haziran Salı TSİ 04.00)

6. Maç (gerekirse): Boston Celtics-Golden State​​​​​​​ Warriors (17 Haziran Cuma TSİ 04.00)

7. Maç (gerekirse): Golden State​​​​​​​ Warriors-Boston Celtics (20 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)

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