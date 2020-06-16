16.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Avusturya Ligi ve Yunansitan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
Bu bir ilandır
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13:30 GK1 Pohang Steelers - Jeonbuk
13:30 GK1 Seongnam FC - Suwon Samsung Bluewings
15:00 LP Suharkov, Oleg - Vladimirovich Vahnin, Geo
15:30 LP Molodtsov, Denis - Nemashkalo, Vladimir
16:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis
16:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Arutiunyan, Artem
16:30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg
16:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Yusipov, Timofey
17:00 LP Sayanov, Denis - Molodtsov, Denis
17:00 LP Yusipov, Timofey - Ivanov, Valery
17:30 LP Safonov, Vladimir - Volkov, Aleksandr Dmitrie
17:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Nemashkalo, Vladimir
19:30 AL2 Greuther Furth - Heidenheim
19:30 AL2 Hamburg - Osnabruck
19:30 AL1 Monchengladbach - Wolfsburg
19:30 AL2 Wehen Wiesbaden - Nürnberg
20:30 İS1 Getafe - Espanyol
20:30 İS1 Villarreal - Mallorca
21:00 PO1 Santa Clara - Portimonense
21:30 AL1 Freiburg - Hertha Berlin
21:30 AL1 Union Berlin - Paderborn
21:30 AL1 Werder Bremen - Bayern Münih
23:00 İS1 Barcelona - Leganes
Mallorca deplasmanında farklı kazanarak koronavirüs arasından dönen Barcelona, bu akşam Camp Nou'da Leganes'i ağırlayacak. Farklı yenilgiyi unutturmak isteyen Mallorco ise Villarreal'e konuk olacak.
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı hafta sonları CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!
Bayern bu akşam, Bremen deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! 7 puan farkla lider olan Bavyera ekibi mücadelen 3 puanla ayrılırsa Dortmund'un maçını beklemeden şampiyon olacak...
Cumartesi ve pazar günleri Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle