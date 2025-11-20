150 bin nüfuslu ülke tarih yazdı! Curaçao Dünya Kupası'nda...

Haberin Devamı

Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri’nde Curaçao, final niteliğindeki son maçında deplasmanda takipçisi Jamaika ile 0-0 berabere kaldı.

Grubunu lider bitiren Karayip ekibi tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Venezuela açıklarında yer alan, Hollanda’ya bağlı 150 bin nüfuslu özerk bir ülke olan Curaçao, Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan en küçük ulus olarak da tarihe geçti.

Mavi beyazlı ekibi, bir dönem Fenerbahçe’de de görev yapan ünlü teknik adam Dick Advocaat çalıştırıyor.