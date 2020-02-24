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Tenis
Haber Giriş: 24.02.2020 - 18:56,Son Güncelleme:/

15 yaşındaki tenisçi Gauff, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

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15 yaşındaki tenisçi Gauff, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi
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Dünya sıralamasında 49. sıraya yükselen 15 yaşındaki Coco Gauff, 2005'ten bu yana klasmanda ilk 50'ye giren en genç kadın tenisçi oldu

Geçen yıl Wimbledon'da 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams'a karşı aldığı galibiyetle adını duyuran Gauff, önemli bir başarıya daha imza attı.

ABD'li raket, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 49. sıraya yükseldi. Gauff böylece 2005'in ağustos ayında 15 yaşındayken ilk 50'ye giren Bulgar Sesil Karatantcheva'dan beri bunu başaran en genç kadın tenisçi oldu.

2019 Linz Açık Turnuvası'nda kariyerinin WTA düzeyindeki ilk tekler şampiyonluğunu kazanan Gauff, bu sezona da iyi başlamıştı.

Naomi Osaka'yı, şampiyon unvanıyla geldiği Avustralya Açık'ın 3. turunda eleyen Gauff, turnuvayı kazanan Sofia Kenin'e 4. turda yenilmişti.

15 yaşındaki tenisçi Gauff, dünya sıralamasında ilk 50ye girdi

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