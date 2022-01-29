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15 yaşındaki süperstar adayı Endrick, Avrupa devlerini peşine düşürdü

#Endrick#Brezilya#Real Madrid
15 yaşındaki süperstar adayı Endrick, Avrupa devlerini peşine düşürdü

15 yaşındaki süper yetenek Endrick; Real Madrid, Barcelona M. United, Liverpool ve M. City’nin transfer listesinde. Messi’yi 13 yaşında iken Arjantin’den İspanya’ya getirip dünya yıldızı yapan ezeli rakibi Barcelona’dan rövanşı Endrick’le almak isteyen Real Madrid, genç oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Endrick’i yetiştiren Palmeiras Kulübü ise bu özel yeteneği bedavaya kaptırmamak için tedbirler aldı.

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Pele başta olmak üzere yüzlerce yıldız yetiştiren Brezilya’nın dünya futboluna son armağanı, Palmeiras Kulübü’nün altyapısında forma giyen Endrick oldu. 169 maçta 165 gol atarak inanılmaz bir istatistiğe ulaşan 15 yaşındaki Endrick, şimdiden Real Madrid ile Barcelona arasındaki
ezeli rekabetin bir parçası oldu. Lionel Messi’yi henüz 13 yaşında iken Arjantin’den alıp İspanya’ya getirerek dünya yıldızı yapan Barça’dan rövanşı almak isteyen Real Madrid, Endrick’in peşine düştü.

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21 Temmuz 2006 doğumlu

Halen kadrosunda bulunan Vinicius JR ve Rodrygo gibi Brezilyalı oyuncuları da çok genç yaşta kadrosuna katan Real Madrid’in işi bu kez kolay olmayacak gibi görünüyor zira Palmeiras, süper yeteneği kaptırmamak için elinden geleni yapıyor. Brezilya kanunlarına göre futbolcular 16 yaşına geldiklerinde profesyonel sözleşme imzalayabiliyor; 21 Temmuz 2006 doğumlu Endrick’i profesyonel yapmak için geri sayıma geçen Palmeiras, 22 Temmuz’da imzayı attırıp, mukavelesine serbest kalma bedeli olarak 100 milyon Euro yazdıracak.

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Nike şimdiden sponsor oldu

Brasilia şehrinde dünyaya gelen Endrick’in asıl mevkisi santrfor ancak kanat forvet olarak oynayabiliyor. Stil olarak Ronaldo Luis Nazario de Lima’ya benzetilen solak futbolcunun yıldızı ilk olarak Brezilya’nın en önemli gençlik turnuvası olan Copinha de Sao Paulo’da parladı. Endrick turnuvada 6 gol atarken, takımı Palmeiras da şampiyon oldu. 1.73 metre boyundaki yıldız adayı, İspanyol devlerinin yanı sıra İngiltere’nin Manchester United, Liverpool ve Manchester City takımlarının da transfer listesinde yer alıyor. Endrick, genç yaşına karşın Nike firmasıyla sponsorluk anlaşması yaptı.

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#Endrick#Brezilya#Real Madrid

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