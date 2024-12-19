15 yaşındaki oğlu, Ergin Ataman'ın yardımcısı oluyor!

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Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, oğlu Sarp Ataman'ın gelecek yıl Panathinaikos'ta görev alabileceğini söyledi.

Ataman, konuyla ilgili dış basına verdiği röportajda, basketbola ilgili bulunan Sarp Ataman hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

"Gelecek yıl ona takımda resmi bir görev vermeye çalışacağız. Tabii Yunanistan'daki yaş kurallarını bilmiyorum, ayrıca okula da gitmesi gerekiyor.

Yine de bence 15 yaşında yarı zamanlı olarak asistan koçluk yapmaya başlayabilir."

FUTBOLDA BEŞİKTAŞ'I DESTEKLİYOR

Sarp Ataman, Galatasaray taraftarı babasının aksine sıkı bir Beşiktaşlı.



Ergin Ataman'ın Beşiktaş taraftarı olan oğlu, sezon başı futboldaki 5-0'lık galibiyetin ardından verdiği röportajda "Birimiz Beşiktaşlı, birimiz Galatasaraylı. İki takımın şampiyonluk beklentisi var. Beşiktaş'ın şampiyonluk beklentisi olur, başka bir şey olmaz. Aynı şekilde Galatasaray'ın da. Hasan (Arat) ağabeyden de bir transfer sözü aldım. Onlar da gerçekleştirilince son durumu görürüz. Beşiktaş'ın bu sene çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Hem teknik direktör bazında hem oyuncular bazında. İnşallah babama artık '5' değil de artık kupayı göstereceğim." diye konuşmuştu.