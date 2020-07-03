15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45+3'te 13.435 TL kazandı!

Bu bir ilandır

Bir son dakika golüyle binlerce lira kazanan Misli.com üyelerinin hikayelerini göremeye alıştınız, biliyoruz ama hemen hemen her gün bu kervana bir yenisi eklenebiliyor. Bu sefer maç sonu değil, ilk yarının son anlarında kazanan efsane bir kuponla karşınızdayız!

Osasuna'nın 90+6'daki golüyle 12.369 TL kazanan üyeyi hatırlarsınız, 7 maçlık iddaa kuponu yapmıştı...

15 MAÇLIK İDDAA KUPONU OYNADI, 45+3'TE 13.435 TL KAZANDI!

Yine bir son dakika golü, bu sefer İtalya Serie A'dan, maç sonu değil ilk yarının sonundan ve yeni bir kazanma hikayesi daha...

Ligler koronavirüs arasından geri döndü, iddaa bülteni oldukça zenginleşti farkındasınızdır. Bunu fırsat bilen Misli.com üyeleri de kupon yelpazesini genişletip kazançlarına kazanç katmaya devam ediyor.

Maç sonundaki uzatmalarda kazanan kuponları görmeye alışmıştık ancak bu sefer bambaşka bir hikaye yakaladık! İlk yarının uzatma anları...

"Bologna - Cagliari" karşılaşmasında Juan Luca Sacchi, ilk yarının sonuna 4 dakika ilave edildiğini gösterdi.

45+2 geride kalıp 45+3'e girerken sahneye Bologna oyuncusu Musa Barrow ayağına gelen topu ceza sahası içinde kontrol ettikten sonra topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi!

İsveç, Norveç, İspanya, İtalya, Yunanistan, Belarus ve İngiltere liglerinden 15 maçlık "İY0.5 ÜST" kuponu oluşturan bir Misli.com üyesi, Bologna'nın ilk yarının son anlarında bulduğu gol sonrası iddaa kuponu ile 13.435 TL kazandı...

İşte o kupon...

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