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15 dakikalık baskı yetmedi

#Fenerbahçe#Antwerp#Avrupa Ligi
15 dakikalık baskı yetmedi

Fenerbahçe, skor 2-2’ye geldikten sonra 3. gol için saldırdı ama hedefe ulaşamadı.

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Banu YELKOVAN - Pereira’nın tribünlerde pankarta dönüşen “We will fight for the family (Aile için savaşacağız)” sözü maç öncesi ekrana en çok yansıyan detaydı. Maçtaki yabancı bir gazeteci arkadaşım fotoğraf olarak yolladı, pankart İngilizce olduğu için ne anlama geldiğini sormadı ama yine de ne demek olduğunu anlamamıştı. Türk futbolu hakkında hiçbir şey bilmeyen birine, herhangi bir takım ya da maç hakkında ne kadar geriye giderek
ve nereden başlayarak anlatmak lazım bir türlü kestiremeyen biri olarak, “Fenerbahçeliler birbirlerine çok bağlı, aile gibi bir takımdır” cevabını verdim.

KAZANMASI GEREKiYORDU

İlk iki maçını da kaybeden grup sonuncusu Antwerp’in, daha önce yaptığı gibi kapanacağını Samatta-Frey’le gol arayacağını tahmin ediyorduk da, kendi evindeki Olympiakos mağlubiyeti ve olaylı Trabzonspor maçı sonrası, Fenerbahçe’nin tüm konsantrasyonunun bu maçta olup
olmadığını bilmiyorduk. Avrupa Ligi’nde iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olmak, insanı en rahat futbol oynatan ruh hali değil neticede. Hele ki rakibiniz henüz 2. dakikada Samatta’nın ayağından gelen ofsayt kokan golle öne geçtiğinde.

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iLK KEZ KARŞILAŞTILAR

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Allah’tan Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşan iki rakibin mücadelesinde beraberlik golünün gelmesi çok uzun gelmedi. Sosa’nın köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Tisserand’ın kaleciden dönen topunu tamamlayan Valencia, skoru 1-1’e getirdi. Aynı Valencia, ceza sahasında düşürülmesine hakemden değil, VAR’dan gelen penaltıyı direğe nişanladı. İlk yarı bitmeden kazanılan ikinci penaltıyı, yine o kullandı. Devreye, en azından skor olarak, rahat gitti sarı lacivertliler. İkinci yarıda, bu defa bir duran topta, sağ kornerden gelen topa Gerkens kafayla beraberlik golünü attı. Fenerbahçe, bu gol sonrası, özellikle son 15 dakikada giderek artan baskıyla galibiyet golünü ısrarla arasa da bir türlü kaydedemedi.

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#Fenerbahçe#Antwerp#Avrupa Ligi

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