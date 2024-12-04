1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 4. tur 1461 Trabzon FK Kırıkkale hangi kanalda?

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3 Aralık'ta başlayan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları bugün de devam ediyor. Günün karşılaşmaları arasında yer alan 1461 Trabzon FK Kırıkkale maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmada hakem Berk Sipahi düdük çalarken, yardımcılıklarını Uğur Başdaş, Mert Şahin, Oğuz Gözetenler üstlenecek. Peki, 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 4. tur 1461 Trabzon FK Kırıkkale maçı ayrıntıları...
1461 TRABZON FK - KIRIKKALE FK ZTK MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarından 1461 Trabzon FK Kırıkkale maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
1461 TRABZON FK İLK 11'LER
1. MUZAFFER CEM KABLAN
3. ERHAN KARA
5. İBRAHİM SÜRGÜLÜ
9. MUSA CANER AKTAŞ
10. ESLEM ÖZTÜRK
94. SÜLEYMAN SAMET YILMAZ
19. ENES KARAKUŞ
20. TAYYİP EBRAR CUMUR
23. FERHAN EVREN
25. MUHAMMED EMİN SARIKAYA
99. TAYFUN ÇULHA
KIRIKKALE FK SPOR İLK 11'LER
1. ONUR BEHİÇ ÖZALGAN
3. NURİ MELİH MURSAL
6. MUHAMMED ÇOBAN
8. BURAK BAŞKAYA
9. OSMAN ARSLANTAŞ
11. YUSUF ENSAR POYRAZLI
21. SERHAT TUNÇ
22. FIRAT SARI
40. ABDULKADİR KORKUT
52. CANBERK DİLAVER
60. MUHARREM ÖNER