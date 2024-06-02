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1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (TFF 2. Lig Play-Off Final maçı)

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1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (TFF 2. Lig Play-Off Final maçı)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 14:26

Lig biletini almak isteyen 1461 Trabzonspor ve Iğdır FK kozlarını paylaşacak. 1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.. Maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1461 Trabzon FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 2. Lig Play-Off Finali 1461 Trabzon Iğdır FK maçı canlı izle bilgisi...

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1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında Sivas'ta oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları merak ediliyor. Peki, 1461 Trabzon - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları...

1461 TRABZON FK - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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