×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: 'Benzema'yı unutturdu!'

Güncelleme Tarihi:

#Al-Ittihad#Youssef En-Nesyri#Karim Benzema
14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: Benzemayı unutturdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 11:14

Al-Ittihad'ın dün akşam 7-0 kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi maçına 1 gol - 1 asistle damgasını vuran ve 14 yıllık rekoru kırmayı başaran Youssef En-Nesyri'nin performansı büyük yankı uyandırdı.

Haberin Devamı

Asya Şampiyonlar Ligi'nin (AFC) lig aşamasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Katar ekibi Al-Gharafa'yı sahasında 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederken ev sahibi takımın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri sergilediği performansla maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren En-Nesyri, Houssem Aouar'ın skoru 5-0'a getiren golünde de asisti yapan isim oldu.

63. dakikada yerini George Ilenikhena'ya bırakan En-Nesyri, alkışlar eşliğinde kenara geldi.

Gözden KaçmasınEn-Nesyri yıldızlaştı, Al Ittihad Asya Şampiyonlar Liginde gol oldu yağdıEn-Nesyri yıldızlaştı, Al Ittihad Asya Şampiyonlar Ligi'nde gol oldu yağdı!Haberi görüntüle

14 YILLIK REKORU KIRDI!

Youssef En-Nesyri, 2. dakikanın 13. saniyesinde Al-Gharafa ağlarına gönderdiği golle Al-Ittihad'ın Asya Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü kaydetti ve bu alanda 14 yıllık rekoru tarihe gömdü.

Haberin Devamı

En-Nesyri'den önce Al-Ittihad'ın bu organizasyondaki en hızlı golü 6 Mart 2012'de, Pakhtakor Tashkent'e karşı 2. dakikanın 21. saniyesinde ağları sarsmayı başaran Faslı forvet Fawzi Abdelghani'ye aitti.

14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: Benzemayı unutturdu

MARCA: "EN-NESYRI, BENZEMAYI UNUTTURDU!"

28 yaşındaki futbolcunun Al-Gharafa karşısında sergilediği performans, İspanyol basınında da gündem oldu.

Marca gazetesindeki haberde; Youssef En-Nesyri'nin, ara transfer döneminde Al-Ittihad'dan ayrılarak sarı-siyahlıların ezeli rakibi Al-Hilal'e transfer olan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'yı unutturduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: Benzemayı unutturdu

"Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transferi Al-Ittihad için büyük bir darbe olmuştu. Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı itirazlar sayesinde transfer pencesi kapandıktan sonra En-Nesyri'nin transferini gerçekleştirmeyi başardılar. Ve o En-Nesyri, Al-Ittihad'ın Al-Gharafa karşısında 7-0'lık ezici bir galibiyet almasında önemli rol oynadı. Faslı golcünün Cidde'deki coşkulu atmosferde etkisini göstermesi için 3 dakika yetti ve Benzema'nın Al-Hilal'e transferinin yarattığı hayal kırıklığını taraftarlara unutturdu."

Haberin Devamı

14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: Benzemayı unutturdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Al-Ittihad#Youssef En-Nesyri#Karim Benzema

BAKMADAN GEÇME!