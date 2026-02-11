14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: 'Benzema'yı unutturdu!'

Haberin Devamı

Asya Şampiyonlar Ligi'nin (AFC) lig aşamasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Katar ekibi Al-Gharafa'yı sahasında 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederken ev sahibi takımın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri sergilediği performansla maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren En-Nesyri, Houssem Aouar'ın skoru 5-0'a getiren golünde de asisti yapan isim oldu.

63. dakikada yerini George Ilenikhena'ya bırakan En-Nesyri, alkışlar eşliğinde kenara geldi.

14 YILLIK REKORU KIRDI!

Youssef En-Nesyri, 2. dakikanın 13. saniyesinde Al-Gharafa ağlarına gönderdiği golle Al-Ittihad'ın Asya Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü kaydetti ve bu alanda 14 yıllık rekoru tarihe gömdü.

En-Nesyri'den önce Al-Ittihad'ın bu organizasyondaki en hızlı golü 6 Mart 2012'de, Pakhtakor Tashkent'e karşı 2. dakikanın 21. saniyesinde ağları sarsmayı başaran Faslı forvet Fawzi Abdelghani'ye aitti.

MARCA: "EN-NESYRI, BENZEMAYI UNUTTURDU!"

28 yaşındaki futbolcunun Al-Gharafa karşısında sergilediği performans, İspanyol basınında da gündem oldu.

Marca gazetesindeki haberde; Youssef En-Nesyri'nin, ara transfer döneminde Al-Ittihad'dan ayrılarak sarı-siyahlıların ezeli rakibi Al-Hilal'e transfer olan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'yı unutturduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transferi Al-Ittihad için büyük bir darbe olmuştu. Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı itirazlar sayesinde transfer pencesi kapandıktan sonra En-Nesyri'nin transferini gerçekleştirmeyi başardılar. Ve o En-Nesyri, Al-Ittihad'ın Al-Gharafa karşısında 7-0'lık ezici bir galibiyet almasında önemli rol oynadı. Faslı golcünün Cidde'deki coşkulu atmosferde etkisini göstermesi için 3 dakika yetti ve Benzema'nın Al-Hilal'e transferinin yarattığı hayal kırıklığını taraftarlara unutturdu."

