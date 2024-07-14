14 Temmuz Pazar bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta başlayacak? EURO 2024 bu akşam kimin maçı var? İki önemli final mücadelesi yaşanacak!

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Günün maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasıyla sona eriyor. İspanya ve İngiltere müzeyi evine götürmek için karşı karşıya geliyor. Diğer bir şampiyonluk mücadelesi de Copa America'da oynanacak. Arjantin ve Kolombiya sahadan birinci ayrılmak için karşı karşıya geliyor. İşte 14 Temmuz Pazar EURO 2024 ve Copa America maç programı!

14 TEMMUZ PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

22.00 EURO 2024 İspanya - İngiltere final maçı (TRT 1)

03.00 Copa America Arjantin - Kolombiya finali (Exxen - TV8,5)