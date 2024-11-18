135 milyon euroluk yıldızdan geleceği hakkında flaş açıklama: Emlakçı olacağım...

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 50 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Ousmane Dembele, Fransız ekibinde başarılı bir performans gösteriyor.

Bu sezon çıktığı 13 maçta takımına 5 gol - 7 asistlik katkı sağlayan başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda futbol dünyasına damga vuran ifadeler kullandı.

"AFRİKA'YA VE FRANSA'YA YATIRIM YAPACAĞIM"

Duayen gazeteci Peter Mansbridge'nin sunduğu "The Bridge Podcast" adlı podcast programına konuk olan Ousmane Dembele, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra gayrimenkul sektörüne yöneleceğini söyledi.

34 yaşına geldiği zaman futbolu bırakacağını söyleyen Fransız futbolcu şu sözlerle gelecek planını açıkladı: "Futbolu bıraktıktan sonra gayrimenkul işine gireceğim. Afrika'ya ve Fransa'ya yatırımlar yapacağım."

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TCHOUAMENI'NİN TERCİHİ KURUMSALLIK

Aynı programa katılan Real Madrid futbolcusu Aurelien Tchouameni ise tercihini farklı bir sektörden yana kullandı. 24 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra aile kurmaya çalışacağını belirtirken şirket yöneticisi olmayı düşündüğünü söyledi.

BONSERVİSİNE 220 MİLYON EURO ÖDENDİ

34 yaşında futbolu bırakacağını açıklayan Ousmane Dembele'nin bonservisine bugüne kadar toplam 220 milyon euro ödendi. Dormund'un 35 milyon euroya kadrosuna kattığı yıldızı Barça'ya 135 milyon euroya satarken Barcelona'dan PSG'ye ise 50 milyon euro'ya satılmıştı.

Kariyeri boyunca Rennes, Borussia Dortmund, Barcelona ve PSG'nin formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu çıktığı 250 maçın sonunda 67 gol - 22 asistlik performans sergiledi.