13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den müjde: Artık yatağa bağlı değil

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 15:16

2013'te kayak yaparken geçirdiği kazada kafasına aldığı darbe nedeniyle felç kalan ve 13 yıldır tedavisi süren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den sevindiren haber geldi. 57 yaşındaki efsane pilot artık yatağa bağlı değil.

29 Aralık 2013'te Fransa'daki Meribel kayak merkezinde kayak yaparken başını kayalara çarparak ciddi şekilde yaralanan ve konuşma yetisini kaybedip yatağa bağlı kalan F1 efsanesi Alman pilot Michael Schumacher'den güzel haber geldi.

Daily Mail yazarı Jonathan McEvoy'un haberine göre yatalak tedavi gören Michael Schumacher artık artık yatağa bağlı değil.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE GÖL KIYISINDA DOLAŞIYOR

2013'ün Aralık ayınca Fransız Alpleri'nde geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Schumacher, konuşma yetisini kaybetmiş ve 24 saat hemşire gözetiminde yatakta tedavi görüyordu. Alman F1 efsanesinin artık yatağa bağlı olmadığı öğrenildi. 57 yaşındaki Schumacher artık tekerlekli sandalyede oturabiliyor, Majorca'daki malikesinde ve Cenevre Gölü kıyısında dolaşabiliyor.

UZUN SÜREN TEDAVİ SÜRECİ

Aile kaza sonrası gözlerden uzak kalmak için yaklaşık 55 milyon euroya Mayorka'da bir malikane satın almıştı. Mahremiyete çok önem veren aile, 13 yıldır efsane pilotu gözlerden ve kameralardan uzak tutmayı başardı. Oldukça yavaş seyreden tedavi süreci sonrası Schumacher yataktan kurtuldu.

#Michael Schumacher#Formula 1#Kayak Kazası

