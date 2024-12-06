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13 milyar TL'lik derbi: Beşiktaş - Fenerbahçe!

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#Süper Lig#Derbi#FENERBAHÇE
13 milyar TLlik derbi: Beşiktaş - Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 14:22

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 13 milyar 473 milyon TL.

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.

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Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 226 milyon 130 bin Euro’luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 139 milyon 480 bin Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 13 milyar 473 milyon TL.

Sahanın en değerlileri Amrabat ve En-Nesyri

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcuları Amrabat ve En-Nesyri, derbide görev almaları durumunda 22 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncuları olacak. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski’nin 19 milyon Euro, Allan Saint-Maximin’in de 18 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş’ta da 17 milyon Euro ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes takımın en değerlisi konumunda.

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#Süper Lig#Derbi#FENERBAHÇE

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