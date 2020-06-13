13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

12:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy

12:00 LP Rakhmanov, Viktor - Frolov, Alexander

12:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey

12:30 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor

12:30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly

13:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy

13:00 LP Elistratov, Igor - Frolov, Alexander

13:00 GK1 Jeonbuk - Incheon United FC

13:00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Pohang Steelers

13:00 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey

13:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Gangwon FC

13:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey

13:30 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill

13:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Yusipov, Timofey

14:00 AL2 Heidenheim - Jahn Regensburg

14:00 AL2 Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden

14:00 AL2 Nürnberg - Greuther Furth

14:00 AL2 Osnabruck - Bochum

15:00 LP Demic, Ying - Pronkin, Maxim

15:00 İS1 Espanyol - Alaves

15:00 LP Kuzmin, Sergey - Menshikov, Andrey

15:00 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy

15:30 LP Ivanov, Valery - Volkov, Aleksandr Dmitrie

15:30 LP Molodtsov, Denis - Novikov, Ilya

15:30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo

16:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Ivanov, Valery

16:00 LP Menshikov, Andrey - Molodtsov, Denis

16:00 LP Pronkin, Maxim - Pinkovskii, Pavel

16:30 AL1 F. Düsseldorf - B. Dortmund

16:30 AL1 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

16:30 AL1 Köln - Union Berlin

16:30 AL1 Paderborn - Werder Bremen

16:30 AL1 Wolfsburg - Freiburg

18:00 İS1 Celta Vigo - Villarreal

19:30 AL1 Bayern Münih - Monchengladbach

20:30 İS1 Leganes - Real Valladolid

23:00 PO1 Braga - Boavista

23:00 İS1 Mallorca - Barcelona

Kupada Bayern'e kök söktüren Frankfurt, son haftaların formda takımı Hertha'ya konuk olacak. Müller ve Lewandowski'den yoksun Bayern ise M'Gladbach'ı ağırlayacak...

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin'in Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

İspanya La Liga da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

"Derbi Sevillano" ile perşembe günü geri dönen İspanya La Liga'da bu akşam, Lionel Messi ve arkadaşları sahne alacak. Barcelona, Kubo ile salgın öncesinde formda bir görüntüde olan Mallorca'ta konuk olacak.

"Braga - Boavista" karşılaşmasıyla birlikte Portekiz Primeira Liga yayınları da tüm hızıyla sürüyor!

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...