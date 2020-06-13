13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
Bu bir ilandır
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
12:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy
12:00 LP Rakhmanov, Viktor - Frolov, Alexander
12:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey
12:30 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor
12:30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly
13:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy
13:00 LP Elistratov, Igor - Frolov, Alexander
13:00 GK1 Jeonbuk - Incheon United FC
13:00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Pohang Steelers
13:00 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey
13:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Gangwon FC
13:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
13:30 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill
13:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Yusipov, Timofey
14:00 AL2 Heidenheim - Jahn Regensburg
14:00 AL2 Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden
14:00 AL2 Nürnberg - Greuther Furth
14:00 AL2 Osnabruck - Bochum
15:00 LP Demic, Ying - Pronkin, Maxim
15:00 İS1 Espanyol - Alaves
15:00 LP Kuzmin, Sergey - Menshikov, Andrey
15:00 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy
15:30 LP Ivanov, Valery - Volkov, Aleksandr Dmitrie
15:30 LP Molodtsov, Denis - Novikov, Ilya
15:30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
16:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Ivanov, Valery
16:00 LP Menshikov, Andrey - Molodtsov, Denis
16:00 LP Pronkin, Maxim - Pinkovskii, Pavel
16:30 AL1 F. Düsseldorf - B. Dortmund
16:30 AL1 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
16:30 AL1 Köln - Union Berlin
16:30 AL1 Paderborn - Werder Bremen
16:30 AL1 Wolfsburg - Freiburg
18:00 İS1 Celta Vigo - Villarreal
19:30 AL1 Bayern Münih - Monchengladbach
20:30 İS1 Leganes - Real Valladolid
23:00 PO1 Braga - Boavista
23:00 İS1 Mallorca - Barcelona
Kupada Bayern'e kök söktüren Frankfurt, son haftaların formda takımı Hertha'ya konuk olacak. Müller ve Lewandowski'den yoksun Bayern ise M'Gladbach'ı ağırlayacak...
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin'in Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
İspanya La Liga da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
"Derbi Sevillano" ile perşembe günü geri dönen İspanya La Liga'da bu akşam, Lionel Messi ve arkadaşları sahne alacak. Barcelona, Kubo ile salgın öncesinde formda bir görüntüde olan Mallorca'ta konuk olacak.
"Braga - Boavista" karşılaşmasıyla birlikte Portekiz Primeira Liga yayınları da tüm hızıyla sürüyor!
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle