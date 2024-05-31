×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

12 yıl önceki görüntü gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın Jose Mourinho hayali gerçeğe dönüştü: Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış?

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Acun Ilıcalı#Jose Mourinho
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 12:02

Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da hoca tercihi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Bu karar sonrasında Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alacak olan Acun Ilıcalı'nın yıllar önce Portekizli teknik adamla gerçekleştirdiği sohbet akıllara geldi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren ve gelecek yıl mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmişti. Sarı - lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek olan yarış öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Ali Koçun teknik direktör kararı belli oldu Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı...Fenerbahçe'de Ali Koç'un teknik direktör kararı belli oldu! Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı...Haberi Görüntüle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, diğer aday Aziz Yıldırım'ın da hoca tercihi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ve Koç'un Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya gideceği belirtildi. İkilinin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceği kaydedildi.

YILLAR ÖNCEKİ KONUŞMA GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho ile yapılan anlaşmanın ardından Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alacağı açıklanan Acun Ilıcalı'nın yıllar önce Portekizli teknik direktörle arasında geçen sohbet tekrar gündeme geldi.

Haberin Devamı

12 yıl önceki görüntü gündem oldu Acun Ilıcalının Jose Mourinho hayali gerçeğe dönüştü: Fenerbahçeye gelmeme yanlışını nasıl yapmış

2012 yılında bir inşaat firmasının davetlisi olarak İstanbul'a gelen Jose Mourinho, Çırağan Sarayı'nda konferansın moderatörü Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlamıştı.

ILICALI: 'F.BAHÇE'YE GELMEME YANLIŞINI NASIL YAPTI?'

Gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü üstlenen Ilıcalı, Jose Mourinho'ya "Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış? Bir onu soralım, bizi ne ayırdı?" sorusunu yöneltti.

12 yıl önceki görüntü gündem oldu Acun Ilıcalının Jose Mourinho hayali gerçeğe dönüştü: Fenerbahçeye gelmeme yanlışını nasıl yapmış

MOURINHO: 'İLK TEKLİFİ F.BAHÇE YAPMIŞTI'

O dönem Real Madrid Teknik Direktörü olan Mourinho ise "Gençtim, Porto'yu çalıştırıyordum o zamanlar. O yıl UEFA şampiyonu olmuştuk. Fenerbahçe de bana teklif getiren ilk yabancı takım olmuştu. Ancak içimden bir his geldi ve Porto'da kaldım. O yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldum." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi sonrasında göreve gelmesi en kuvvetli isim olan Jose Mourinho, Ali Koç'un kazanması halinde yönetici Acun Ilıcalı'nın da hayalinin gerçeğe dönüşmesi anlamına gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Acun Ilıcalı#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!