12 yıl önceki görüntü gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın Jose Mourinho hayali gerçeğe dönüştü: Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış?

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Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren ve gelecek yıl mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmişti. Sarı - lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek olan yarış öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, diğer aday Aziz Yıldırım'ın da hoca tercihi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ve Koç'un Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya gideceği belirtildi. İkilinin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceği kaydedildi.

YILLAR ÖNCEKİ KONUŞMA GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho ile yapılan anlaşmanın ardından Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alacağı açıklanan Acun Ilıcalı'nın yıllar önce Portekizli teknik direktörle arasında geçen sohbet tekrar gündeme geldi.

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2012 yılında bir inşaat firmasının davetlisi olarak İstanbul'a gelen Jose Mourinho, Çırağan Sarayı'nda konferansın moderatörü Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlamıştı.

ILICALI: 'F.BAHÇE'YE GELMEME YANLIŞINI NASIL YAPTI?'

Gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü üstlenen Ilıcalı, Jose Mourinho'ya "Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış? Bir onu soralım, bizi ne ayırdı?" sorusunu yöneltti.

MOURINHO: 'İLK TEKLİFİ F.BAHÇE YAPMIŞTI'

O dönem Real Madrid Teknik Direktörü olan Mourinho ise "Gençtim, Porto'yu çalıştırıyordum o zamanlar. O yıl UEFA şampiyonu olmuştuk. Fenerbahçe de bana teklif getiren ilk yabancı takım olmuştu. Ancak içimden bir his geldi ve Porto'da kaldım. O yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldum." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi sonrasında göreve gelmesi en kuvvetli isim olan Jose Mourinho, Ali Koç'un kazanması halinde yönetici Acun Ilıcalı'nın da hayalinin gerçeğe dönüşmesi anlamına gelecek.