12 Dev Adam’ın yıldızı Furkan Korkmaz'dan iddialı açıklama: "Kazanacağımız başarılara herkes şaşıracak"

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Furkan Korkmaz 5 yıldır NBA’de Philadelphia 76ers forması giyiyor. Şimdilerde takımdan ayrılması gündemde. Yeni rotası neresi henüz netlik kazanmış değil ama ‘Bir Sonraki Durak’ adlı projesiyle ülkemizin tarihi değerlerini dünyaya tanıtmak için var gücüyle çalışıyor. Genç yıldızla bir araya gelip hem NBA’i hem de A Milli Takım’ı konuştuk...

Nasıl bir sezon geçirdin? Neleri yaptın, yapamadın?

Sezon başında ilk 3 ay çok iyi bir performans gösterdim. Ancak All-Star arasından sonra bir düşüş yaşadım. Siyahla beyaz gibi bir durumdu diyebilirim. Ama nedenlerini çok iyi biliyorum. Çalışmak için önümde uzun bir yaz dönemi var. Bunu çok iyi değerlendirip performansımı tüm sezona yaymaya çalışacağım.

Oraya günü kurtarmaya gitmeyeceğiz

Milli takıma dönelim, Ataman ile yeni bir dönem başladı. Beklentilerin ne?

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Ergin Ataman’ın söylediği bir söz çok hoşuma gitti. “Genci yaşlısı yok, biz artık çıkıp bir Avrupa Şampiyonası kazanmalıyız” dedi. Bence de öyle. Oyuncular olarak bunun farkında olmalıyız. Biz çıkarız aslanlar gibi yaparız söyleminden daha güçlü özelliklerimiz var. Ben 5 senedir NBA’de oynuyorum, Cedi orada, Alperen ve Ömer Faruk geliyor. Oyuncusuyla, teknik ekibiyle müthiş bir potansiyel var. Ergin Hoca da iddialı açıklamaları seven biri ve sözleri çok hoşuma gitti. Son derece de motive oldum diyebilirim. Oraya günü kurtarmaya gitmeyeceğiz, kazanılacak tüm başarıları kazanmaya gideceğiz.

Yeterince zaman var, bahanemiz yok

O zaman hemen sorayım. Avrupa şampiyonluğu ülkemize gelecek mi?

Bu jenerasyona canı gönülden inanıyorum. Biz çok ciddi başarılara imza atacağız. Bu yaz çok da ciddi bir zamanımız olacak, birlikte çalışmak için. Üç gün kamp yapabildik, beş gün çalışabildik gibi bahanelerimiz de olmayacak. Olmamalı da zaten. Hepimiz çıkıp oynamalı ve sonuna kadar fedakârlıkta bulunmalıyız. Çünkü bu tarz başarılar kolay gelmiyor. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum; çok büyük başarılar yakalayacağız. İnsanlar bile çok şaşıracak ve uzunca bir zaman bu başarıları devam ettireceğiz. Bunu sadece manşet olsun diye söylemiyorum. Ben bu kadronun bunu hak ettiğine inanıyorum.

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BASKETBOLUN KiMYASI DEĞiŞTi SiSTEM 3+2’DEN 4+1’E DÖNDÜ

5 yıldır NBA’desin, gittiğinden beri neler değişti?

NBA her zaman oyuncu özelliklerinin ağırlıklı olduğu bir organizasyondu ancak o çizgi iyice keskinleşti. Şutör oyuncu tamamen şutörlüğe evrildi. Artık topu yere vurması bile istenmiyor. Her pozisyonun değerini oyuncular da takımlar da fazlasıyla anlamaya başladı. Bu da iyi yaptığınız işte daha da iyi olmanız, iyi özelliklerinizi daha sivriltmeniz gerektiğini ortaya çıkardı. Bakın ligin en etkili oyuncularına; en iyi yanlarını kusursuz hale getirmiş isimler.

Son yıllarda atletik ve şutör oyuncuların daha önde olduğunu düşünüyorum. Sen bu fikre katılır mısın?

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Kesinlikle katılıyorum. Artık 5 numaraların bile üçlük attığı bir sisteme evrildi ki bunu başlatanlardan biri de Mehmet Okur’dur. Bence 1-2-3-4-5 gibi numaralar artık tamamen geride kaldı. Sadece 4 tane topu yere vurabilen kısa oyuncu ve 1 tane uzun oyuncu. Sistem 4+1’e döndü. 3+2 artık geçmişte kaldı. Bu dönüşüm oyunu keyifli hale de getirdi. Eski tip 4 numaralar kalmadı. Oyunun kimyası değişti.

ERGİN ATAMAN NBA’E GİDERSE GERİ DÖNMEZ

Ergin Ataman iki sezon üst üste Euroleague şampiyonluğu kazandı ve NBA’e gideceği yönünde haberler çıktı. Sence NBA’e gitse başarılı olur mu?

Bunu söylemek gerçekten çok zor. Antrenörlere gelmeden önce oyuncular özelinde bakacak olursak Avrupa’yı domine etmiş, muazzam kariyere sahip isimlerin NBA’de tutunamadığını gördük. Bu, antrenörler konusunda da bence çok keskin bir çizgi. Oradaki sistem ve adaptasyon çok farklı. Aynı basketbolu oynadığınızı düşünüyorsunuz ama oraya gidince çok daha farklı bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

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BiZiM DE LOBiMiZ GÜÇLÜ OLMALI

Ergin hocanın gelmesini çok isterim. Sırplar, İspanyollar orada kendi ekiplerini oluşturmuşlar adeta, lobileri güçlü. Bizim de oyuncusundan koçuna hatta yardımcı antrenöründen masörüne kadar güçlü bir lobiye sahip olmamızı çok isterim. Çünkü bu tip birliktelikler herkesi yukarı çeker. Ergin Hoca zaten başarılarını ispat etmiş bir antrenör. Dolayısıyla gelirse tabii en iyisini yapar. Önemli olan o kararı vermiş olması. Gelirse de bir daha dönmez diye düşünüyorum.

OYUNCULAR O KADAR YETENEKLi Ki, HANGi SINIRI KOYSAN GEÇiYOR

Stephen Curry ile birlikte çizgiler bile anlamını yitirdi. Bu iş nereye gidecek sence?

Oyuncular o kadar yetenekli ki, bir kural koyamıyorsunuz. Çünkü tüm kuralları alt üst ediyor bu adamlar. Hâlâ üçlük çizgisini geri almayı tartışıyorlar. Öbür taraftan 4 sayı çizgisini eklemeyi düşünüyorlar. Oyunu biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü insanlara çok sıradan gelmeye başladı. 10 sene önce Curry bu kadar üçlük atsa 20-25 gün herkes onu konuşurdu ama bu işi o kadar sıradanlaştırdı ki insanlara göre oyunun keyfi kalmadı.

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YOL HiKAYESiNDE ÜLKEMiN GÜZELLiKLERiNi SEVEREK ANLATIYORUM

Gelelim senin yol hikayelerine... Bu proje fikri nereden çıktı?

Okan Can Yantır ile ilk çalışmaya başladığımız dönemde ilgi alanlarımı sormuştu. Neyi seviyorsam onun üzerine gitmemiz gerektiğini konuştuk. Ülkemizin güzelliklerini anlatmak istediğimi söyledim. Ekip beni Türkiye’deki tarihi yerleri anlatan makalelerle beslemeye başladı. Onlar gönderiyor, ben okuyorum. Sonrasında ekip bu yol hikayesi fikriyle geldi. Sabah 6’dan akşam 6’ya kadar çekim yapıyoruz. 15-20 dakikalık bir videoya dizi çeker gibi mesai harcıyoruz. Bu sene de üç bölüm daha çekme planımız var.

PHiLADELPHiA BENiM EViM ANCAK...

Furkan, “Philadelphi’daki geleceğin ne olacak?” sorusuna, “Maalesef sizin kontrolünüzde olmuyor bazı şeyler. Burası benim evim ancak kariyerim adına en iyisi neresi olacaksa orada olmak isterim. Bunu da bekleyip göreceğiz” cevabını verdi.