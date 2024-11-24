12 Dev Adam'ın rakibi Macaristan

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Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti.

Milli takımda bu karşılaşmada, Şehmus Hazer'i 25, Cedi Osman'ın 21, Ercan Osmani'nin 17, Kenan Sipahi ise 10 sayı atarak çift hanelere ulaştı.

Türkiye grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.

Grubun diğer maçında ise lider İtalya, sahasında İzlanda ile karşılaşacak.

- Macaristan'ın en eski şehri Szombathely

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Karşılaşma Macaristan'ın en eski şehri olan Szombathely'de oynanacak.

Macaristan'ın Avusturya sınırına yakın bölgede bulunan ve 78 bin nüfuslu şehrin geçmişi 6. yüzyıla kadar uzanıyor.

Aynı zamanda Szombathely, Macartistan'ın basketbol şehri olarak da kabul ediliyor.

Şehri, Falco-Vulcano Szombathely takımı temsil ediyor. Falco-Vulcano Szombathely, Macaristan Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın oynanacağı 4 bin seyirci kapasiteli Savaria Arena, 2015'te Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.

Macaristan'a karşı üstünüz

Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

- İlk maç 1955'te

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

- En farklı galibiyet

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

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Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

- Rekabetteki maçlar

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:

Tarih Organizasyon Yer Skor 10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66 26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76 9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50 21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69 7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62 20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81 1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82 6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77 29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76 26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80 31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80 28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81 16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67 11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73 12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72 22.11.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 92-66

Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.