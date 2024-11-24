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12 Dev Adam'ın rakibi Macaristan

Güncelleme Tarihi:

#12 Dev Adam#Macaristan#Türkiye
12 Dev Adamın rakibi Macaristan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 09:51

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

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Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti.

Milli takımda bu karşılaşmada, Şehmus Hazer'i 25, Cedi Osman'ın 21, Ercan Osmani'nin 17, Kenan Sipahi ise 10 sayı atarak çift hanelere ulaştı.

Türkiye grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.

Grubun diğer maçında ise lider İtalya, sahasında İzlanda ile karşılaşacak.

- Macaristan'ın en eski şehri Szombathely

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Karşılaşma Macaristan'ın en eski şehri olan Szombathely'de oynanacak.

Macaristan'ın Avusturya sınırına yakın bölgede bulunan ve 78 bin nüfuslu şehrin geçmişi 6. yüzyıla kadar uzanıyor.

Aynı zamanda Szombathely, Macartistan'ın basketbol şehri olarak da kabul ediliyor.

Şehri, Falco-Vulcano Szombathely takımı temsil ediyor. Falco-Vulcano Szombathely, Macaristan Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın oynanacağı 4 bin seyirci kapasiteli Savaria Arena, 2015'te Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.

Macaristan'a karşı üstünüz

Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

- İlk maç 1955'te

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

- En farklı galibiyet

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

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Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

- Rekabetteki maçlar

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:

TarihOrganizasyonYerSkor
10.06.1955Avrupa ŞampiyonasıBudapeşte (Macaristan)55-66
26.11.1955İkili Temasİstanbul68-76
9.10.1963Avrupa ŞampiyonasıWroclaw (Polonya)52-50
21.05.1969Avrupa Şampiyonası Eleme GrubuBudapeşte (Macaristan)58-69
7.05.1973Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuSzombathely (Macaristan)80-62
20.05.1979Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuSelanik (Yunanistan)87-81
1.05.1980FIBA TurnuvasıViyana (Avusturya)85-82
6.05.1981Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubuİstanbul78-77
29.05.1982Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuPorto (Portekiz)79-76
26.06.1983FIBA TurnuvasıSzolnok (Macaristan)69-80
31.05.1985FIBA TurnuvasıWels (Avusturya)83-80
28.12.1985FIBA TurnuvasıKuopio (Finlandiya)83-81
16.05.1986Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuLiege (Belçika)73-67
11.05.1991Avrupa Şampiyonası Eleme GrubuNeuchatel (İsviçre)70-73
12.06.1999Hazırlık TurnuvasıCaen (Fransa)78-72
22.11.2024Avrupa Şampiyonası Elemeleriİstanbul92-66

Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

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#12 Dev Adam#Macaristan#Türkiye

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