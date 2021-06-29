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GeriBasketbol 12 Dev Adam'ın olimpiyat elemelerindeki ilk rakibi Uruguay
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

12 Dev Adam'ın olimpiyat elemelerindeki ilk rakibi Uruguay

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12 Dev Adam'ın olimpiyat elemelerindeki ilk rakibi Uruguay

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 05.35'te başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayımlanacak.

12 Dev Adamın Olimpiyat Elemeleri kadrosu belli oldu
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Milli takım, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

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FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.

12 Dev Adamın olimpiyat elemelerindeki ilk rakibi Uruguay

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