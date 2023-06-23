12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı! Ömer Faruk Yurtseven geri döndü

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Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

ÖMER FARUK GERİ DÖNDÜ

NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven'in geçen sene yaşanan krizden sonra tekrar kadroda yer alması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Yurtseven'in geçen sene Milli Takım kampına katılmaması tartışmalara yol açmıştı.

ATAMAN, 'ÖZÜR' BEKLEMİŞTİ

Ataman, Ömer Faruk Yurtseven ile ilgili "Kapıyı tamamen kapatma fikrinde değilim. Bu şampiyonada bile benim kapım açık. Gelir özür diler, ‘menajerim beni etkiledi ama bu takımın bana ihtiyacı olduğunun farkındayım, ben geliyorum’ desin, yarın onu kadroya alırım. Çünkü bu çocuk, İngiltere maçında fedakarlık yapıp oynadı, o maçta kurallar gereği oynamayabilirdi ama bizimle oldu. Sonra ne oldu onu anlayamadım. Benim bu kadar iyi niyetli davranışıma karşı tamamen vurdumduymaz davranıp, ‘Benim için Miami daha önemli. Ben istediğimde gelip oynarım derse de o kapı kapanır. Canı istediğinde gelip oynayamaz" şeklinde konuşmuştu.

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ÖMER FARUK NE DEMİŞTİ?

Medyada çıkan ve tek bir kişinin bilr beni arayıp sormadan yazdığı 'Milli Takım kampına izinsiz katılmadığım' haberlerini okuduğunuz şu günlerde haberlerde eksik kalan parçaları bizzat benden duymanızı istedim.

Söyleyeceklerimi bir habere verilen yanıt olarak okumak yerine öznesine kendinizi koyduğunuzda çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

Ben bu turnuvaya katılmamış olabilirim ama olimpiyat oyunlarında da Dünya Kupası'nda da çağrılmam durumunda koşa koşa gideceğimi en iyi bilenler de yine beni tanıyan hocalarım, yöneticilerim ve arkadaşlarım.

Milli Takım meselesiyle ilgili şu an kampta her biri çok yakın arkadaşım olan ağabeylerim ve kardeşlerimin başarısından başka gündemim yok. Onlara da büyük bir baksızlık bu polemik.

Avrupa'nın basketbol ülkeleri başka olmak üzere Amerika Milli Takımı'nda da NBA oyuncularının zaman zaman milli formayla buluşup zaman zaman takım arkadaşlarını uzaklardan desteklediği bir basketbol hakikatidir.

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ÖMER FARUK Yurtseven olarak U16, U18, U20 ve A Milli kategorilerinde defalarca gururla taşıdığım Türk Milli Takım formasına medya manipülasyonuyla küsecek değilim.

Takımdaki inanılmaz yetenekli arkadaşlarım, başarıları tartışmaya kapalı hocam, NBA kariyeri başarılarla dolu federasyon başkanım başta olmak üzere malzemecisinden fizyoterapistine kadar tüm takıma Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum.

Madalya yolunda Miami'de sizleri çocuklar gibi izleyecek bir taraftarınız olduğunu biliyorsunuz.