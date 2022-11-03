12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Elemeleri'nde Belçika maçı kadrosu açıklandı!

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A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı maçların 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.
A Erkek Milli Takımımızın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Buğrahan Tuncer
Furkan Haltalı
Okben Ulubay
Ercan Osmani
Doğuş Özdemiroğlu
Melih Mahmutoğlu
Metecan Birsen
Şehmus Hazer
Scottie Wilbekin
Onuralp Bitim
Yiğitcan Saybir
Sadık Kabaca
Muhsin Yaşar
Kenan Sipahi
Sertaç Şanlı
Samet Yiğitoğlu