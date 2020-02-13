12 Dev Adam'ın EuroBasket 2020 elemeleri kadrosu açıklandı!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Deshane Davis Larkin, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş Sompo Sigorta), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Şehmuz Hazer (Teksüt Bandırma), Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Berk Uğurlu (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom).

Ay-yıldızlılar, ilk maçını Ankara'da 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayacak.

Milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.





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