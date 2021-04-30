12 Dev Adam'ın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası fikstürü belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımının 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalyanın ortaklaşa düzenleyeceği 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonasındaki maç takvimi belli oldu.
Kura çekimi sonucunda A Grubunda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak. 3 Eylül 2022’de Bulgaristan ile mücadele edecek Türkiye, 4 Eylül 2022’de ev sahibi Gürcistan, 6 Eylül 2022’de Belçika ve 7 Eylül 2022’de İspanya ile oynayacak. Karşılaşmaların saatleri ise FIBA tarafından daha sonra duyurulacak.
Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanyanın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.
Millilerin turnuvadaki maç takvimi şu şekilde:
1 Eylül 2022
Türkiye - Rusya
3 Eylül 2022
Türkiye - Bulgaristan
4 Eylül 2022
Türkiye - Gürcistan
6 Eylül 2022
Türkiye - Belçika
7 Eylül 2022
Türkiye - İspanya
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