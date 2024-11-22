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12 Dev Adam, Macaristan karşısında!

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#Milli Takım#Basketbol#Macaristan
12 Dev Adam, Macaristan karşısında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Macaristan ile kozlarını paylaşacak.

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda bugün Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayımlanacak.

Ay yıldızlılar, 25 Kasım Pazartesi günü ise Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, oynayacağı iki maçı da kazanması durumunda FIBA EuroBasket 2025 bileti alacak. 12 Dev, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda çıktığı ilk iki müsabakada İtalya’ya deplasmanda 87-80 yenilmiş, İzlanda’yı da evinde 76-75 mağlup etmişti.

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#Milli Takım#Basketbol#Macaristan

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