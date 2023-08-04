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12 Dev Adam, İtalya'ya uzatmada yenildi

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#12 Dev Adam#İtalya - Türkiye#Basketbol
12 Dev Adam, İtalyaya uzatmada yenildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 23:47

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Trentino Basket Cup'ta ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 mağlup oldu.

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İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup’ta mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, organizasyonun ev sahibi İtalya’ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu.

Millilerimiz 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.00’da üçüncülük mücadelesinde Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Msabakaya Ay-yıldızlılarımız Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı.

Sadık Emir Kabaca'nın kendi pota altından gönderdiği inanılmaz üçlükle skor 75-75'e geldi ve maç uzadı.

Millilerimiz, uzatmada İtalya'ya 90-89 yenildi.

A Erkek Milli Takımımızda Ömer Faruk Yurtseven 23 ve Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.

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#12 Dev Adam#İtalya - Türkiye#Basketbol

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