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12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası’na galibiyetle başladı

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#Milli Takım#Gürcistan#Basketbol
12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası’na galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 22:03

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı Akropolis Turnuvası’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 101-88’lik skorla mağlup etti. 

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OAKA Arena’da oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar; Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

Milliler, Gürcistan karşısında ilk periyodu 24-18’lik skor ile geçerken, ilk yarıyı da 48-46 önde kapattı. Ay-yıldızlılar, 3’üncü çeyreği 75-66 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 101-88’lik skorla kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda; Cedi Osman 22, Furkan Korkmaz 18 ve Alperen Şengün 17 sayıyla oynadı. Gürcistan’da ise Tornike Shengelia 20 ve Giorgi Shermadini 18 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar turnuvada 18 Ağustos Perşembe günü TSİ 18.00’de Polonya ve 19 Ağustos Cuma günü de TSİ 21.00’de Yunanistan ile karşılaşacak.

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#Milli Takım#Gürcistan#Basketbol

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