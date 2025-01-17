12 dakikada hat-trick yaptı, Manchester United geri döndü!

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Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Southampton'ı konuk etti. Mücadeleyi Manchester United 3-1 kazandı.
Manuel Ugarte'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Southampton, devreye 1-0 üstün girdi.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Diallo çıktı ve skora denge getirdi. 22 yaşındaki futbolcu, 90 ve 90+4. dakikada attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 4 maç sonra kazandı 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.