11’e dönen Semih Kılıçsoy penaltı yaptırdı! Beşiktaş evinde 21 yıl sonra 4’te 4 yaptı

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 2. haftadaki Antalyaspor maçının ardından ilk 11 yüzü görmemişti. 6 maç aradan sonra yeniden ilk 11’de şans bulan Semih, İmmobile’nin gole çevirdiği penaltıyı yaptırarak yine skora katkı verdi. Semih’in bu sezon Süper Lig’de 2 asisti bulunuyor.

iMMOBiLE FIRTINASI

Bu sezon Beşiktaş’ın skor yükünü omuzlayan Cirro İmmobile, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta da gol sevinci yaşadı. Ligde sadece 2 karşılaşmayı boş geçen ve fileleri 8 kez havalandırarak maç başına 1 gol ortalamasına ulaşan İtalyan futbolcu, resmi maçlardaki gol sayısını ise 12’ye yükseltti. Ligde 11 isabetli şutu bulunan ve bunların 8’i gol olan İmmobile, şutlarının yüzde 73’ünü gole çevirdi...

SAHASINDA 21 YIL SONRA 4’TE 4 yaptı

Konyaspor’u 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon sahasındaki 4 lig maçını da kazanırken, Mircea Lucescu yönetimindeki 2003-04 sezonundan 21 yıl sonra ilk kez iç sahada 4’te 4 yaptı. Ayrıca Giovanni van Bronckhorst, John Benjamin Toshack’ın (1997-98) ardından Beşiktaş’ın başındaki ilk sezonunda ilk 4 iç saha maçını kazanan ilk teknik adam oldu