11 maçlık iddaa kuponu yaptı, Şampiyon iddaa oranları ile 293 bin 479 TL kazandı

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, cumartesi bülteninden 11 maç içeren bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

İngiltere’ye 26 dakika yetti

Misli üyesi, Uluslar Ligi’nde oynanan İrlanda Cumhuriyeti – İngiltere karşılaşmasına Maç Sonucu 2 şeklinde bir tahminde bulundu. Maça hızlı başlayan İngiltere, 11. dakikada Declan Rice ile 1-0 öne geçti. İrlanda Cumhuriyeti daha toparlanamamışken ilk golden 15 dakika sonra Jack Grealish’in golüyle, İngiltere farkı 2’ye çıkardı. Maçın ilk yarısını 2-0’lık üstünlükle bitiren İngiltere, ikinci yarıda da üstünlüğü korumayı başardı. İki tarafta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve karşılaşma bu şekilde sonlandı. Böylece Misli üyesinin Maç Sonucu 2 tahmini de tutmuş oldu. Misli üyesi, 1.34 yerine Şampiyon Oran farkıyla 1.40’lık oran yakaladı.



Kaleler şaşsa da Ermenistan tahmini yanıltmadı

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Misli üyesi, Uluslar Ligi’nde oynanan Ermenistan – Letonya karşılaşmasına Maç Sonucu 1 tahmininde bulundu. Oldukça hızlı başlayan karşılaşmanın 6. dakikasında Vahan Bichakhchyan’ın golüyle Ermenistan ile 1-0 öne geçti. İlk golden sadece 3 dakika sonra Ermenistan’ın genç oyuncusu Georgi Harutyunyan kendi kalesine gol atarak, skoru eşitledi. 1-1’lik eşitlik devam ederken bu sefer de Letonyalı Kaspars Dubra kaleye geri pas vermek isterken kendi kalesine gol attı ve Ermenistan’ın öne geçmesini sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 biterken, ikinci yarının ilk dakikalarında Ermenistan’ın golüyle skor 3-1 oldu. Letonya karşılaşmanın ilk dakikalarında elde ettiği avantajı iyice kaybetti. İkinci yarı boyunca her ne kadar çabalasa da karşılığını bulamayan Letonya 86.dakikada kalesinde bir gol daha görerek, karşılaşmadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece Misli üyesinin Maç Sonucu 1 tahmini de tutmuş oldu. Misli üyesi, 1.50 yerine Şampiyon Oran farkıyla 1.53’lük oran yakaladı.

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Moldova ilk yarıdan fişi çekti



Misli üyesi, Uluslar Ligi’nde oynanan Moldova – Malta maçı için de Maç Sonucu 1 tahmininde bulundu. Karşılaşmanın ilk yarım saati hareketsiz geçerken 32.dakikada Mihail Caimacov’un golüyle Moldova 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarının uzatması oynanırken, Mihail Caimacov bu sefer de takımına penaltı kazandırmayı başardı. Moldova, Ion Nicolaescu’nun penaltı golüyle ilk yarıyı 2 farkla önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol pozisyonu yaratmaya çalışsa da maç 2-0 sona erdi. Misli üyesi böylece Maç Sonucu 1 tahminini tutturarak, kuponunun en yüksek ikinci oranı olan ve Şampiyon Oran farkıyla 1.75 yerine 1.78’lik oranı bilmiş oldu.



11 farklı maça kuponunda yer veren Misli üyesi, 38.69’luk oran tutturarak 293 bin 479 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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