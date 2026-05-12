11 kiralık Kartal'ın 9'una kapılar kapalı!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında radikal bir karar alındı. Siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet, sezon başında kiralık olarak takımdan gönderilen 11 futbolcunun 9’unu yeni sezon kamp kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu arasında gerçekleşen zirvede, kiralıktan dönecek 9 futbolcunun yeni yapılanmada yer bulamayacakları konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu karar doğrultusunda; Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi’nin menajerleri kulübe davet edilecek. Siyah beyazlılar bu oyuncuların gelecek sezonun planları dahilinde olmadığını belirterek kendilerine kulüp bulmalarını resmen talep edecek.

ERNEST MUCi BELiRSiZ

Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muci’nin durumu ise diğerlerinden ayrılıyor. Arnavut oyuncu için son söz bordo mavili kulüpte. Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 14 gol, 8 asistlik performansa imza atan Ernest Muci’nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanıldığı takdirde oyuncu Beşiktaş’a geri dönmeyecek.