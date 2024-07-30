×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

10m Havalı Tabanca Karma Takımımız, Paris 2024'te bir ilke imza attı! Olimpiyat tarihindeki ilk gümüş madalya geldi...

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024#Atıcılık#Yusuf Dikeç
10m Havalı Tabanca Karma Takımımız, Paris 2024te bir ilke imza attı Olimpiyat tarihindeki ilk gümüş madalya geldi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 11:30

10m Havalı Tabanca Karma Takımımız, Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım finalinde Sırbistan'a mağlup oldu ancak olimpiyat tarihindeki ilk gümüş madalyayı ülkemize getirdi.

Haberin Devamı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan 10m Havalı Tabanca Karma Takımımız, Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım finali için az sonra Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.

Gözden KaçmasınMehmet Topal, Romanya’da derbi zaferi kazandı Haftanın galibiyeti manşetlerde...Mehmet Topal, Romanya’da derbi zaferi kazandı! Haftanın galibiyeti manşetlerde...Haberi Görüntüle

TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ

Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı

Haberin Devamı

İLK MADALYA DÜN GELMİŞTİ

Türkiye, Paris 2024'teki ilk madalyasına dün okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile ulaştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris 2024#Atıcılık#Yusuf Dikeç

BAKMADAN GEÇME!