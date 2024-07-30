10m Havalı Tabanca Karma Takımımız, Paris 2024'te bir ilke imza attı! Olimpiyat tarihindeki ilk gümüş madalya geldi...

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan 10m Havalı Tabanca Karma Takımımız, Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım finali için az sonra Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.

TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ

Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı

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İLK MADALYA DÜN GELMİŞTİ

Türkiye, Paris 2024'teki ilk madalyasına dün okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile ulaştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazanmıştı.