100'den fazla ülkeden çocuklar, Çevrimiçi «Football for Friendship» Dünya Kupası'na katılacaklar!

Matteo de Venezia (Filipinler), Kinley Decki Youngzom (Butan), Irintsu Rakotomamoni (Madagaskar) ve Evgenia Gorbunova (Rusya), 32 uluslararası takımın (her biri 4 takımdan oluşan 8 grup) içeriğini belirlediler. Geleneksel olarak, takımlar nadir hayvan türlerinin isimlerini aldı.



Projenin değerli konukları ve elçileri Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin galibi Roberto Carlos, Rusya Futbol Birliği Başkan Danışmanı Alexey Smertin, UEFA Futbol Alanında Uzmanların Eğitim ve Öğretim Departmanı Başkanı Frank Ludolph, FIFA profesyonel oyuncusu FC Schalke 04 Tim (Tim " Latka ”) Schwartmann yaklaşan etkinlikleri açıkladılar. Genç katılımcılar için 27 Kasım - 9 Aralık 2020 tarihleri arasında:

Çocukların spor gelişimi alanındaki projelerin sunulacağı uluslararası çevrimiçi forum ve «Football for Friendship» Ödülü 2020 (30 Kasım - 4 Aralık 2020).

Genç Gazetecilerin eğitim aldığı ve çalışma yaptıkları «Football for Friendship» programının uluslararası çocuk çevrimiçi basın merkezi (28 Kasım - 9 Aralık 2020).

Çocuklar için insani yardım ve spor programları içeren uluslararası çevrimiçi arkadaşlık kampı (28 Kasım - 6 Aralık 2020).

Çevrimiçi «Football for Friendship» Dünya Şampiyonası için Futbol Eleme Oyunları 7 Aralık - 8 Aralık 2020.

Büyük final 9 Aralık 2020, final maçı kazanlarının ve İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı için şanslı bilet sahipleri belirlenecek.

Roberto Carlos, «Football for Friendship», genç kuşaklara hayallerini gerçekleştirme fırsatı veren gerçek bir sosyal asansör. Bugün, Dostluk İçin Futbol, ​​genç oyuncuları, acemi gazetecileri ve dünyanın her yerinden sporlara kayıtsız kalmayan insanları bir araya getiriyor ve buradaki herkes yeni bir şeyler öğrenebilir, yeni arkadaşlar bulabilir ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilir.» diyerek farklı ülkelerden Genç katılımcılara yön gösterdi.



Uluslararası «Football for Friendship» Şampiyonası, geleneksel olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçlarının arifesinde farklı şehirlerde gerçekleşir. Etkinliğin dünyanın dört bir yanından çocukların beklediği etkinliğin devam etmesi için bu yıl, Football for Friendship World için yeni futbol simülasyonu oyununda yarışmanın çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.



«Bugün, «Football for Friendship»'in profesyonel bir başlangıç ​​için harika fırsatlar sunduğu genç nesil sporcular, halktan insanlar, gazeteciler ve sadece hedefi olan gençlerle gurur duyabiliriz. Gazprom PAO Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, 2020 sezonu için «Football for Friendship» için tüm katılımcıları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum» dedi.



İlk oyun programı «Football for Friendship» genç katılımcıları tarafından oynanacak. Oyun uygulaması, 10 Aralık Dünya Futbol Günü'nde geniş bir kitleye sunulacak. MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS için ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Çevrimiçi yayın kaydı:https://www.youtube.com/watch?v=vZPiwnuELtY .



«Dostluk için futbol» Program bilgisi



Uluslararası Çocuk sosyal programı «Dostluk için futbol», PAO «Gazprom» tarafından 2013 yılından beri gerçekleştirilmektedir. Program, geçtiğimiz yedi sezon boyunca 211 ülke ve bölgeyi kapsadı, 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi ve 5 milyondan fazla taraftar elde etti.



Program katılımcıları - Genç futbolcular ve Genç gazeteciler - engelli olanlar da dahil olmak üzere 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklardır. Farklı ülkeler ve kültürleri temsil eden genç futbolcular, karışık milli takımlarda bir araya gelirler ve verdikleri örneklerle milliyet, cinsiyet ve fiziksel yeteneklerin aynı takımda oynamak için bir engel olmadığını gösterirler. Genç gazeteciler, Uluslararası çocuk basın merkezinde programın olaylarını aktarıyorlar. Tüm katılımcılar Genç Elçi statüsünü kazanırlar ve eve döndüklerinde, «Dostluk için futbol»'da kazanılan deneyimleri paylaşmaya ve dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, sadakat, zafer, gelenek ve onur gibi evrensel insani değerleri desteklemeye devam ederler.



«Dostluk için futbol», UEFA, FIFA, Futbol federasyonları ve dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, uluslararası hayır kurumları, ünlü sporcular, politikacılar, sanatçılar tarafından desteklenmektedir. Proje, tarihteki en çok uluslu futbol Antrenmanı dünya rekoru da dahil olmak üzere, sosyal sorumluluk, spor ve iletişim alanında birçok uluslararası ve ulusal ödülle onurlandırıldı.



2020 yılında, «Dostluk için futbol» online formatta yapılacaktır. Her yaştan 10 binden fazla oyuncuyu bir araya getirecek özel dijital platform, uluslararası çocuk yarışmalarının merkezi olmasının yanı sıra herkesin antreman yapabileceği, uluslararası karışık takımlarda bir araya geleceği ve en sevdiği oyunu evden çıkmadan «Dostluk için futbol» formatında oynayabileceği bir oyun alanı olacak.



