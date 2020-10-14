100 Thieves’ten sevenlerini üzen gelişme

100 Thieves, organizasyonundaki Counter Strike: Global Offensive takımının faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Organizasyonun bu kararı ise, Justin "⁠jks⁠" Savage’ın Complexity’ye olan ani transferinin ardından ortaya çıktı. Organizasyon konuyla ilgili hâlâ resmi bir açıklama yapmadı.

Organizasyonun CS:GO’ya girişi 2017 senesinin sonlarında gerçekleşmişti. Bu kararla birlikte yaklaşık 2 senelik CS:GO serüveninin sonuna gelmiş gibi duruyor. 2020’de koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle işler 100 Thieves için zorlaşmaya başladı. İlk 10 sıralamasından düşen 100 Thieves, bu şekilde 100 Thieves’in sahibi Matthew "Nadeshot" Haag "şampiyonluk düzeyinde bir takım" kurma planlarından da giderek uzaklaşmış oldu.

100 Thieves’in ESL Pro League ve BLAST Premier’deki yeri ne olacak henüz bilinmiyor.