100 Thieves’ten Noahj456 bir veda videosu paylaştı

Noahj456, geçtiğimiz günlerde Youtube’da 5 milyon aboneye ulaşarak kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştı. Özellikle Call of Duty yayınlarıyla tanınan yayıncı, son zamanlarda Among Us ve Resident Evil 8 gibi oyunları da oynayarak kamera karşısına geçmişti.

Noahj456, “The End” (Son) isimli paylaştığı videoda “Sizi Seviyorum” yazan bir kartla izleyicilerinin karşına çıktı. Videoda geçmiş yayınlarından en iyi anlar ve hayranlarından gelen yorumlara yer verildi. Videonun sonunda ise “Bu videodan sonra ayrılacağım. Ne zaman geri dönerim bilmiyorum. Bittiği için üzülmeyin. Geleceğin bize ne getireceğini asla bilemeyiz.”

I cannot believe how many amazing people sent love my way today.



5 million subscribers is pretty special, not many reach it and I’m honored so many of you enjoyed my content.



The best video I will ever upload on YouTube goes up tomorrow, then I will be leaving for a while.



❤️ — NoahJ456 (@NoahJ456) May 1, 2021

“Bugün bana olan sevgi ve desteğini paylaşan insanların ne kadar çok olduğuna inanamıyorum. 5 milyon abone benim için oldukça özel ve ürettiğim içeriği beğendiğiniz için çok mutluyum. Şu ana kadarki en iyi videoyu yarın yükleyeceğim ve ondan sonra bir süre buralarda olmayacağım.”

Congratulations to the zombies 🐐 @NoahJ456 on reaching 5 MILLION subscribers on YouTube. 🎉



You've fostered one of the most positive communities in gaming and we're so proud to be on this journey with you. #100T pic.twitter.com/lhdWax14bY — 100 Thieves (@100Thieves) April 30, 2021

“Noahj456’yı YouTube’da 5 milyon aboneye ulaştığı için tebrik ederiz! Oyun dünyasının en pozitif izleyici kitlesine hitap ettin ve biz de seninle bu yolculukta bulunmuş olmaktan gurur duyuyoruz. #100T”