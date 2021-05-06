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GerieSpor 100 Thieves’ten Noahj456 bir veda videosu paylaştı
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eSpor
Haber Giriş: 06.05.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

100 Thieves’ten Noahj456 bir veda videosu paylaştı

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100 Thieves’ten Noahj456 bir veda videosu paylaştı

100 Thieves’in içerik üreticisi olan Youtuber Noahj456, 1 Mayıs gününde takipçilerini şaşırtan ani bir veda paylaşımı yaptı.

Noahj456, geçtiğimiz günlerde Youtube’da 5 milyon aboneye ulaşarak kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştı. Özellikle Call of Duty yayınlarıyla tanınan yayıncı, son zamanlarda Among Us ve Resident Evil 8 gibi oyunları da oynayarak kamera karşısına geçmişti.

Noahj456, “The End” (Son) isimli paylaştığı videoda “Sizi Seviyorum” yazan bir kartla izleyicilerinin karşına çıktı. Videoda geçmiş yayınlarından en iyi anlar ve hayranlarından gelen yorumlara yer verildi. Videonun sonunda ise “Bu videodan sonra ayrılacağım. Ne zaman geri dönerim bilmiyorum. Bittiği için üzülmeyin. Geleceğin bize ne getireceğini asla bilemeyiz.”

“Bugün bana olan sevgi ve desteğini paylaşan insanların ne kadar çok olduğuna inanamıyorum. 5 milyon abone benim için oldukça özel ve ürettiğim içeriği beğendiğiniz için çok mutluyum. Şu ana kadarki en iyi videoyu yarın yükleyeceğim ve ondan sonra bir süre buralarda olmayacağım.”

“Noahj456’yı YouTube’da 5 milyon aboneye ulaştığı için tebrik ederiz! Oyun dünyasının en pozitif izleyici kitlesine hitap ettin ve biz de seninle bu yolculukta bulunmuş olmaktan gurur duyuyoruz. #100T”

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