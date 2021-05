100 Thieves’ten Noahj456 bir veda videosu paylaştı

Noahj456, geçtiğimiz günlerde Youtube’da 5 milyon aboneye ulaşarak kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştı. Özellikle Call of Duty yayınlarıyla tanınan yayıncı, son zamanlarda Among Us ve Resident Evil 8 gibi oyunları da oynayarak kamera karşısına geçmişti.

Noahj456, “The End” (Son) isimli paylaştığı videoda “Sizi Seviyorum” yazan bir kartla izleyicilerinin karşına çıktı. Videoda geçmiş yayınlarından en iyi anlar ve hayranlarından gelen yorumlara yer verildi. Videonun sonunda ise “Bu videodan sonra ayrılacağım. Ne zaman geri dönerim bilmiyorum. Bittiği için üzülmeyin. Geleceğin bize ne getireceğini asla bilemeyiz.”

I cannot believe how many amazing people sent love my way today.



5 million subscribers is pretty special, not many reach it and I’m honored so many of you enjoyed my content.



The best video I will ever upload on YouTube goes up tomorrow, then I will be leaving for a while.



❤️