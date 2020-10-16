100 Thieves’in yerini dolduracak takım açıklandı

100 Thieves’in CS:GO alanındaki faaliyetlerinin sonlanacağı haberinin yayılmasıyla takımın halihazırda dâhil olduğu turnuvalardaki boşluğunun nasıl doldurulacağı merak konusu olmuştu. Turnuva organizatörleri ise bu konuya hızlı bir şekilde açıklık getirdi.

26 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek BLAST Premier Fall Series’te 100 Thieves’in yerine mücadele edecek takım FURIA olarak açıklandı. Bu ayrılık ve yeni takımın gelişiyle birlikte Premier Fall Series’te şu ana kadar yer alacak takımların listesi şu şekilde:

Astralis, NiP, G2 Esports, OG, Vitality, NAVI, FaZe Clan, Complexity, FURIA, MiBR, Evil Geniuses ve BIG. Diğer takımların isimleri yarın duyurulacak.

Koronavirüs sebebiyle kıtalar arası yolculuğa kısıtlama getirdiği için BLAST’a katılamayan Team Liquid’in yerine de BIG getirilmişti.

BLAST Premier Fall Series’in grup karşılaşma tarihleri aşağıdaki şekilde:

Grup 1 (26 – 28 Ekim)

Grup 2 (29 – 31 Ekim)

Grup 3 (2 – 4 Kasım)