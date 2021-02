100 Thieves'in İçerik Üretim Grubu "The Mob" Dağıldı

Matthew “Nadeshot” Haag, The Mob’un erken günlerinde onların ilk kontağa geçtiği isimlerden biriydi. Nadeshot 100 Thieves’i kurduktan sonra The Mob’un dört üyesini de organizasyona kattı. Tüm üyeler Los Angeles’a taşındı ve birlikte yayınlar yaparak sonrasında podcast’e dönüşen bir içerik evine yerleştiler. The Mob, 100 Thieves ekibine katıldıkları Haziran 2019 döneminde takımın ilk içerik üreticilerindendi.

Mako’nun Mob’dan ve sosyal medyadan ayrılması grubun hayranları için üzücü bir haber oldu. Her ne kadar sosyal medyadan ayrılma kararı hayranlarını üzse de, Mako mental açıdan olması gerektiği yerde değildi. TwitLonger’da yaptığı açıklamada “Bir içerik üreticisi olmak istemiyorum. Bu yaşam tarzıyla devam etmek istemiyorum, kamera önünde olmak istemiyorum ve bu işte iyi değilim. Uzun zamandır kararsız bir dönemdeyim ve iyi olmadığım halde iyiymiş gibi davranmaktan yoruldum.” dedi.

The Mob’a Ne Olacak?

The Mob’un bir diğer üyesi Frost, Twitch’te önceki gün bazı soruları yanıtladı. Los Angeles’tan ayrılıp kendi şehri olan Chicago, Illinois’e taşınacağını belirtti. Mako da aynı şekilde LA’den ayrılarak New York’taki ailesinin yanına gitti. Kalan iki üye Classify ve Avalanche ise LA’de kalmaya devam edecek, ancak içerik evinde kalmayacaklar.

100 Thieves, The Mob üyelerinin organizasyonda içerik üretici olarak kalmaya devam edeceklerini duyurdu. Ancak Froste’nin yayında bahsettiğine göre beraber video üretmeyecekler. Topluluğun bazı üyeleri ise The Mob’un dağılmasını organizasyonun 2Hype adlı grup ile anlaşma imzalamasına bağladı. 2Hype adlı grup, geçtiğimiz Kasım ayında organizasyona daha fazla takipçi ve erişimle gelmişti.

The Mob’a ayrılık haberinden sonra Twitter’da onlara şans dileyen takipçilerinden adeta sevgi mesajları yağdı. Twitter Gaming’in resmi hesabı bile The Mob’un hashtag’i “RideTheMob” ile son bir tweet daha atarak kendilerine teşekkür etti.