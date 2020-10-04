100 Thieves, Valorant Kadrosuna Asuna ve Dicey’i Ekledi

100 Thieves, Valorant’da yenilenmiş kadrosundaki son 2 üyeyi de açıkladı. Eski Immortals üyeleri Peter “Asuna” Mazuryk ve Quan “dicey” Tran, Hiko, Nitr0 ve Steel’in yanlarına katılıyor.

PUBG prosu Alfred “Pride” Choi ve CS:GO süperstarı Spencer “Hiko” Martin gibi bir geçmişe sahip oyunculardan oluşan orjinal kadro, Ignition Series de dahil olmak üzere büyük turnuvalarda gösterdiği düşük performans nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Ayrıyeten PAX Arena ve FaZe Clan Invitationals’da sonuncu.

Hiko’nun etrafında tüm kadrosunu yeniden kurmaya karar verdikten sonra 100T, CS:GO’dan Valorant’a geçen Nicholas “Nitr0” Cannella ve Joshua “Steel” Nissan gibi oyuncularla anlaştı.

Asuna ve Dicey’in kadroya katılması, 100 Thieves’in büyük ihtimalle Riot’un ilk organize edilmiş Valorant yarışmasında rekabete katılacağı anlamına geliyor: First Strike, daha önce Hiko’nun bahsettiği bir şey ve onu turnuvaya katılmaktan alıkoyan tek şey kadro eksikliğiydi.

First Strike “Ekim ayının ikinci yarısında” başlayacak ve bölgesel yarışmalar Aralık ayında oynanacak.