100 Thieves, son maçlarında Akademi kadrosu ile oynayacak

2021 League Championship Series Summer Split'in son maçı için 100 Thieves, 100 Thieves Academy'nin tamamını başlangıç kadrosuna dahil ederek oynayacak. Organizasyon bu duyuruyu Golden Guardians’a karşı aldığı galibiyetin ardından Twitter üstünden yaptı.

100 Thieves için gerçekten rahat bir dönem oluyor. Oynana maç ve puan durumuna göre TSM bu dönemi kesin olarak 1. sırada kapatacak. Cloud9, Evil Geniuses ve Team Liquid takımları ise kazanabilecekleri puanlara rağmen 3. sıradan daha yüksek bir sıralamaya yerleşemeyecekler. 100 Thieves ise bu rahatlığı kullanarak yıl boyu oynayan oyuncularını dinlendirecek bir konuma getirerek Akademi kadrosunda bulunan oyuncularını büyük takımlara karşı oynatarak LCS tecrübesi kazandırmak ve büyük sahnenin rekabetini daha iyi tecrübe ettirmek istiyorlar.

100 Thieves Academy kadrosunda yer alan destek oyuncusu Philippe "Poome" Lavoie-Giguere ve orta koridor oyuncusu Tommy "ry0ma" Le daha önce LCS’de oynamış olsa da geri kalan üç oyuncu ilk kez LCS deneyimi yaşayacaklar.

100 Thieves, sıralamada ikinciliği garantileyerek bu kararı verdi ve ana kadrosuna bir hafta fazladan dinlenme şansı verdi.

Buna ek olarak, LCS deneyimi ve 100 Thieves Academy kadrosunun göreceli yetenekli takımı ham güç açısından açık bir dezavantaja sahip olmasına rağmen Evil Geniuses ile eşleşecek ve bu maçın rekabet içinde eğlenceli bir seyir zevki olacağına inanılıyor.

100 Thieves Academy bu sezonda hem LCS Academy League Summer Split hem de LCS Spring Proving Grounds etkinliklerini 3. olarak bitirdi. 100 Thieves Academy kadrosunun çoğunluğunun organizasyonun amatör kadrosu olan 100 Thieves Next’te yetişen oyuncular olarak Akademi kadrosuna yükselmesi, 100 Thieves’in oyuncularına vermek istediği şansı kanıtlar nitelikte.