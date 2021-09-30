100 Thieves kadrosundan steel’in çıkarıldığı söyleniyor

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Yayınlanan raporlara göre steel, 100T kadrosundan çıkarıldı. Aaron "b0i" Thao kendisinin yerine geçti ve Nicolas "nitr0" Cannella takımın oyun içi liderlik rolünü şimdilik devraldı.

4 Eylül 2020'de, CS:GO'dan yeni emekli olan steel, taktiksel FPS’in tanınmış isimleri olan nitr0 ve Spencer “Hiko” Martin ile birlikte 100T'ye katıldığı resmen duyurulmuştu. steel’in etkisi, 100T, FaZe Clan, Sentinels ve TSM karşısında seri galibiyetlerle First Strike Kuzey Amerika turnuvasında birinci sırayı aldığında hemen fark edilmişti.

100T, Stage 1 Masters ve Stage 2 Challengers finallerinde beşinci/altıncı olarak devam etti ve Quan "dicey" Tran'ı Ethan "Ethan" Arnold ile iki etkinliğin ortasında bir ara değiştirdikten sonra farklı Ajan kompozisyonlarında oynayarak bir değişiklik yaşadı.

VCT Stage 3’de ise 100 Thieves, Kuzey Amerika için Masters Berlin'e gitti ve EMEA bölgesinin takımları Gambit Esports ve Acend gibi takımlara karşı bazı gerçek dışı geri dönüşler yaptı. 100 Thieves, 18 Eylül'deki Masters Berlin Yarı Finallerinde Team Envy'ye 0-2’lik bir seride yenildi.

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B0i'nin ana kadroya katılması ve nitr0’nun kontrolü ele almasıyla, 100 Thieves, sahnenin en büyük ve yıllık doruk noktası etkinliği olan Valorant Champions’da mücadele etme şansı yakalamak için VCT North America's Last Chance Qualifier turnuvasına katılacak. Bu mücadele 12 Ekim’de başlayacak.

100 Thieves’in güncel Valorant kadrosu şu şekilde: