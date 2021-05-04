10. penaltı ‘VAR’ ile geldi

Maçın 1. dakikasında Valencia’nın vuruşunda top Gökhan Kardeş’in elinden sekti. Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesi sonucunda hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Fenerbahçe böylece bu sezon 10. kez penaltı kazanırken, topun başında gelen Jose Sosa, Süper Lig’de kullandığı üst üste 10. penaltıda da topu filelerle buluşturmayı başardı.

BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Bununla beraber sarı lacivertliler, bu sezon kullandığı 10. penaltıda 8. kez ağları havalandırırken, 6. dakikada atılan bu gol aynı zamanda Fenerbahçe’nin bu sezonki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

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