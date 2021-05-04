MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri10. penaltı ‘VAR’ ile geldi
GeriFutbol 10. penaltı ‘VAR’ ile geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

10. penaltı ‘VAR’ ile geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10. penaltı ‘VAR’ ile geldi

Sarı lacivertlilerin penaltısı yaklaşık 4 dakika VAR’da incelendi.

Maçın 1. dakikasında Valencia’nın vuruşunda top Gökhan Kardeş’in elinden sekti. Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesi sonucunda hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Fenerbahçe böylece bu sezon 10. kez penaltı kazanırken, topun başında gelen Jose Sosa, Süper Lig’de kullandığı üst üste 10. penaltıda da topu filelerle buluşturmayı başardı.

BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI 

Bununla beraber sarı lacivertliler, bu sezon kullandığı 10. penaltıda 8. kez ağları havalandırırken, 6. dakikada atılan bu gol aynı zamanda Fenerbahçe’nin bu sezonki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

10. penaltı ‘VAR’ ile geldi

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi