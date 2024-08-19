10 numara Kenan Yıldız'dan 10 numara asist! Juventus kazandı, milli yıldız İtalya'yı salladı...

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Juventus ile Como, İtalya Ligi Serie A'nın ilk haftasında kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Cambiaso kaydetti.

Ev sahibinin 47. dakikada Dusan Vlahovic ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu skorun ardından sezona galibiyetle başlayan Juventus, 3 puanla 2. sırada yer aldı. Como ise puansız olarak 19. basamakta yer buldu.

Juventus, gelecek hafta Verona deplasmanına çıkacak. Como ise Cagliari'ye konuk olacak.

10 NUMARA KENAN'DAN 10 NUMARA ASİST

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatılan Kenan Yıldız'ın forma numarası da 10 olarak belirlenmişti.

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10 numaralı formayla Juventus'taki ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, Weah'ın 45+1. dakikadaki golünde asisti yapan isim oldu.

Sol kanatta topla buluşan Yıldız, rakibini çalımlayarak çizgiye indi ve ceza sahasına yerden sert bir orta yaptı. Topla buluşan Weah'ın gelişine vuruşu direkten kale içine düştü.

Karşılaşmanın hakemi çizgi teknolojisinden yardım alarak pozisyonun gol olduğuna kanaat getirdi ve Kenan Yıldız yeni sezona asistle başlamış oldu.

Kenan Yıldız ayrıca maç boyunca gösterdiği performansla da İtalyan taraftarların beğenisini topladı. Maçta yüzde 97 pas isabet oranıyla oynayan Yıldız, 3 kez de kilit pas attı ve girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sından başarıyla ayrıldı.