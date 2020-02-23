10 kişi kalan Antalyaspor Malatya deplasmanında Podolski ile güldü

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Antalyaspor hızlı başladı. Kırmızı beyazlılar 8. dakikada Fredy'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor bu gole 29. dakikada tecrübeli golcüsü Umut'un golüyle karşılık verdi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında daha önce sarı kartı bulunan Sinan Gümüş ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor 10 kişi kalan rakibi karışısında ikinci yarıda galibiyet golü için yüklenirken, golü bulan taraf konuk ekip Antalyaspor oldu. Antalyaspor'da ikinci yarıda oyuna giren Lukas Podolski 89. dakikada takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 25'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.

29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.