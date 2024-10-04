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10 eksikli Trabzonspor, Hatay'da ilk peşinde!

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#Trabzonspor#Süper Lig#Hatayspor
10 eksikli Trabzonspor, Hatayda ilk peşinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyetini almak için Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.

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Süper Lig’de geçen hafta Tümosan Konyaspor’u yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor, bu akşam Atakaş Hatayspor’a konuk olacak. Mersin Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan 10 futbolcu; Nwakaeme, Denswil, Bagatov, Serkan, Hüseyin, Savic, Ozan Tufan, Umut Bozok, Cihan Çanak ve Enis Destan bugün forma giyemeyecek.

16 KEZ KARŞILAŞTILAR

Bu sezon 6’şar maç oynayan iki takımdan Hatayspor’un 2, Trabzonspor’un 8 puanı bulunuyor. Daha önce oynadığı Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK deplasmanlarından 0-0 berabere ayrılan Karadeniz ekibi, bugünilk dış saha golünü atıp galip gelmeyi hedefliyor. İki takım 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 8, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 6 maç berabere bitti.

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SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR

· 13.30 Recep Tayyip Erdoğan Stadı: KasımpaşaSipay Bodrum (Direnç Tonusluoğlu).

· 16.00 Gürsel Aksel Stadı: GöztepeNet Global Sivasspor (Ali Şansalan).

· 19.00 Başakşehir Fatih Terim Stadı: RAMS Başakşehir-Bellona Kayseri (Yasin Kol).

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#Trabzonspor#Süper Lig#Hatayspor

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