10+4 kuralı için Beşiktaş harekete geçti: Gözler Ada'ya çevrildi!

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Teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarında hızlandı.

10+4 HAMLESİ

A Spor'un haberine göre; kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Leicester City forması giyen Abdul Fatawu'yu transfer listesine ekledi.

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10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatawu'nun, Beşiktaş için öncelikli transfer olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Sporting'den 16.25 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Fatawu, Leicester City'de geride kalan sezonda 44 maça çıktı ve 9 gol - 8 asistlik performans ortaya koydu.

ÖNDER ÖZEN: +4 İÇİN 3 YERİMİZ VAR, ORAYA BAKIYORUZ

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Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında konuşan Sportif Direktör Önder Özen, 10+4 kuralı ile ilgili, "Kuralın değişmemesinden memnuniyet duyuyorum. +4 için 3 yerimiz var, oraya bakıyoruz. Hoca 23 yaş altı oyuncular talep ediyor." demişti.