×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

10+4 kuralı için Beşiktaş harekete geçti: Gözler Ada'ya çevrildi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Abdul Fatawu
10+4 kuralı için Beşiktaş harekete geçti: Gözler Adaya çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 22:07

Beşiktaş, Leiceter City'nin 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatawu'yu gündemine aldı.

Haberin Devamı

Teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarında hızlandı.

10+4 HAMLESİ

A Spor'un haberine göre; kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Leicester City forması giyen Abdul Fatawu'yu transfer listesine ekledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatawu'nun, Beşiktaş için öncelikli transfer olduğu kaydedildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Vincenzo Italianoyu resmen açıkladıBeşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı!Haberi görüntüle

PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Sporting'den 16.25 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Fatawu, Leicester City'de geride kalan sezonda 44 maça çıktı ve 9 gol - 8 asistlik performans ortaya koydu.

10+4 kuralı için Beşiktaş harekete geçti: Gözler Adaya çevrildi

ÖNDER ÖZEN: +4 İÇİN 3 YERİMİZ VAR, ORAYA BAKIYORUZ

Haberin Devamı

Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında konuşan Sportif Direktör Önder Özen, 10+4 kuralı ile ilgili, "Kuralın değişmemesinden memnuniyet duyuyorum. +4 için 3 yerimiz var, oraya bakıyoruz. Hoca 23 yaş altı oyuncular talep ediyor." demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Abdul Fatawu

BAKMADAN GEÇME!