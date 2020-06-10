10.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



17:00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir

17:00 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem

17:00 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery

17:30 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya

17:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

17:30 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg

19:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Andreev, Danila

19:00 LP Yanshaev, Alexey - Nikiforov, Oleg

19:00 LP Klimentev, Vladimir - Basmanov, Dmitry Evgeniev

19:30 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik

19:30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo

19:30 LP Pashkov, Nikolay - Pandur, Ivan

20:00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Pashkov, Nikolay

20:00 LP Andreev, Danila - Pinkovskii, Pavel

20:00 LP Nikiforov, Oleg - Vakar, Sergey

20:30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Khudaiberdiev, Zhasur

20:30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Yanshaev, Alexey

20:30 LP Pandur, Ivan - Klimentev, Vladimir

21:00 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey

21:00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay

21:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel

21:30 LP Andreev, Danila - Vladimirovich Vahnin, Geo

21:30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik

21:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Pandur, Ivan

12 Haziran / 21:30 / AL1 Hoffenheim - Leipzig

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