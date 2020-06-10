10.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Hafta sonları iddaa bülteninde yer alan Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Lig ve Avusturya Bundesliga futbol maçlarının yanında her gün onlarca Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17:00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir
17:00 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem
17:00 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery
17:30 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya
17:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
17:30 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg
19:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Andreev, Danila
19:00 LP Yanshaev, Alexey - Nikiforov, Oleg
19:00 LP Klimentev, Vladimir - Basmanov, Dmitry Evgeniev
19:30 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
19:30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
19:30 LP Pashkov, Nikolay - Pandur, Ivan
20:00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Pashkov, Nikolay
20:00 LP Andreev, Danila - Pinkovskii, Pavel
20:00 LP Nikiforov, Oleg - Vakar, Sergey
20:30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Khudaiberdiev, Zhasur
20:30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Yanshaev, Alexey
20:30 LP Pandur, Ivan - Klimentev, Vladimir
21:00 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey
21:00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay
21:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel
21:30 LP Andreev, Danila - Vladimirovich Vahnin, Geo
21:30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
21:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Pandur, Ivan
12 Haziran / 21:30 / AL1 Hoffenheim - Leipzig
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