1 milyon liralık altın kemerde ’şaibe’ iddiası

Haberin Devamı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı.

Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan’ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi’ne teslim edildi.

2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşlerini pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. Güreşler, 2020 yılında ise koronavirüsü salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Karakucak Güreşlerini yine İbrahim Bölükbaşı kazandı.

Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, pandemi nedeniyle müsabakalara bir yıl ara verildiği gerekçesiyle İbrahim Bölükbaşı'na verilmedi.

Haberin Devamı

Maddi değeri 1 milyon lirayı bulan kemerin kendisine verilmesi için Karaisalı Belediyesine talepte bulunan Bölükbaşı, olumsuz yanıt alınca Türkiye Güreş Federasyonu’na başvurdu. Federasyon, altın kemerin pehlivan İbrahim Bölükbaşı’na teslim edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Buna rağmen altın kemeri alamayan İbrahim Bölükbaşı, bu kez konuyu yargıya taşıdı.

Davanın görüldüğü Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karar için bilirkişi raporunu beklediğini belirten pehlivan Bölükbaşı, kemerin değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Bölükbaşı, Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın taleplerine somut bir cevap vermediğini vurgulayarak, "Adana Büyükşehir Belediyesi kemeri teslim etmiş. Karaisalı Belediyesi’nin kemeri ne yaptığı belli değil. Biz avukatımla davamızı açtık. Üç mahkeme görüldü ama sonuç çıkmadı. Adana’da bilirkişi olmadığı için Ankara’da bilirkişiye gitti. 1 Eylül’de yeniden davamız var. Dava sonucunda hak ettiğim kemeri almayı bekliyorum" diye konuştu.



BAŞKAN: ŞAİBE KARIŞTI



Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 2019 yılında Karaisalı Belediyesi ve paydaş belediyelerce organize edilen güreşlerden sonra kendilerine ulaşan şaibe duyumlarının değerlendirildiğini, salgın nedeniyle 2020’de gerçekleştirilemeyen, 2021’de yapılan güreşlerin mercek altına alındığını bildirdi.

Haberin Devamı

Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Güreş üstatlarının görüşleri değerlendirilerek diğer güreşçilerin şaibe söylentileri ciddiye alınmış ve başpehlivanlık final müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle tarafımızca şaibeli bir durum kanaati hasıl olduğundan dolayı halen kasamızda mevcut bulunan altın kemerin verilmesi bir süre askıya alınmıştır ancak bu süreçte güreşçi aklınca kendisini garantiye almak adına yargıya müracaat etmiştir. Sonuç olarak konu bir süredir yargıdadır. Yüce mahkemenin vereceği kararı uygulamak en doğrusu olacaktır ancak açık ve net ifade etmek isteriz ki; her kim ne tür algı yaratmaya çalışırsa çalışsın, hangi karanlık zihniyetini üzerimizde test etmeye kalkarsa kalksın, kim üç kuruşluk menfaat için haysiyet cellatlığı yaparsa yapsın, bizim için Adanalının parası kutsaldır ve hiçbir şaibeye göz göre göre peşkeş çekilmeyecektir."

Haberin Devamı