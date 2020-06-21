1 milyon corona virüs vakası var ama futbola devam...

Brezilya Serie A'ya verilen aranın sona ermesinin ardından Flamengo, seyircisiz maçta Maracana Stadı'nda Bangu'yu ağırladı.

Arrascaeta, Bruno Henrique ve Pedro Rocha'nın golleriyle üç puana ulaşan Rio ekibi eyalet şampiyonasında önemli avantaj sağladı.

1 MİLYON VAKA VAR, 50 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya'da corona virüs vakaları 1 milyonu geçerken 50 bin kişi de hayatını kaybetti. Brezilya, ABD'den sonra en çok virüs görülen dünyadaki 2. ülke konumunda yer alıyor.

Ülkede futbolun başlaması büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişi bu kadar vaka varken ve vaka sayısı artmaya devam ederken futbolun çok erken başladığı görüşünde birleşti.

İşte büyük tartışmalarla başlayan futbolda Brezilya'da ilk hafta...