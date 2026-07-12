1 maç bileti 500 bin dolar!

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2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde gece yarısı oynanan İngiltere-Norveç karşılaşması öncesi Miami sokakları tam anlamıyla karnaval alanına döndü.

İki ülkenin taraftarları şehri adeta istila ederken, maçın bilet fiyatları astronomik rakamlara ulaştı. Karşılaşmaya gösterilen devasa ilgi, FİFA’nın resmi bilet değişim ve yeniden satış platformunda eşi benzeri görülmemiş rakamları getirdi.

EN UCUZU 5 BiN DOLAR

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Ünlü spor muhabiri Rob Harris’in aktardığı çarpıcı bilgilere göre; FİFA’nın Miami Stadyumu için normalde 1.285 dolardan (60 bin 395 TL) satışa sunduğu 2 biletlik bir ilan, tam 1.005.000 dolara (yaklaşık 47 milyon 235 bin TL) alıcı bekledi. Böylelikle 1 bilet için istenen para 502.500 dolara (23 milyon 617 bin 500 TL) ulaşmış oldu.

FİFA’nın bilet değişim sitesinde yasal olarak belirlenebilecek fiyatlara herhangi bir üst sınır koymaması, fırsatçıları harekete geçirdi.

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Norveç-İngiltere maçı için mevcut olan en ucuz biletler bile el yaktı. En uygun bilet fiyatları minimum 5 bin dolara (235 bin TL) el değiştirdi.